J2US - Πρεμιέρα: Αυτά είναι τα 14 ζευγάρια του show!- ΦΩΤΟ

H παρέα του Just The 2 Of Us επιστρέφει, ανανεωμένη απόψε στις 21.00 στο Open και με πολλές εκπλήξεις! Ο Νίκος Κοκλώνης έχοντας μαζί του μια εκρηκτική κριτική επιτροπή με μοναδική χημεία - τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή- επιστρέφουν απόψε στο stage του J2US, ένα stage πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλη φορά, για να μας παρουσιάσουν LIVE τα νέα ανατρεπτικά ζευγάρια, που έρχονται να διεκδικήσουν τη νίκη, στηρίζοντας τον φιλανθρωπικό σκοπό του Just The 2 Of Us, που φέτος στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων) και το Γηροκομείο Πειραιώς.

Τις δυνάμεις τους για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός ενώνουν 14 ζευγάρια αγαπημένων Ελλήνων: