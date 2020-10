Just the 2 of Us: Αυτά είναι τα 6 πρώτα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν φέτος

To Just the 2 of Us επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Open και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:00. Παρουσιαστής θα είναι και φέτος ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στην κριτική επιτροπή θα δούμε ξανά τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή.

Την παρέα ου μουσικού show να σημειώσουμε πως έρχεται να συμπληρώσει η Λάουρα Καραϊσκου, ένα φρέσκο τηλεοπτικά πρόσωπο που θα παρουσιάζει μέσα από το Celebrity Room και θα μιλάει με τους διαγωνιζόμενους

Αυτά είναι τα ζευγάρια που γράφεται πως θα δούμε στο J2US.