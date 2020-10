Αυτό είναι το ροζ βραχιολάκι για την ενίσχυση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

View this post on Instagram

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, οφείλουμε φέτος να δώσουμε ελπίδα και δύναμη! Να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο! Να υπενθυμίσουμε την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης, στη μάχη εναντίον του καρκίνου του μαστού, στηρίζοντας παράλληλα όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν. Όπως ξέρετε, το βραχιόλι της Estee Lauder, με την υπογραφή του Δούκα, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό βραχιόλι. Είναι η φωνή μας και η μικρή συνεισφορά μας σε αυτόν τον σκοπό. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμο σε επώνυμα σημεία καλλυντικών και online προς ενίσχυση του σκοπού αφού όλα τα έσοδα διατίθενται στο έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. #TimeToEndBreastCancer #ELCDonates @esteelaudercompanies