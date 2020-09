Όλα όσα έγιναν στην 72η απονομή των Emmy - Εντυπωσίασε η Τζένιφερ Άνιστον

Η 72η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy (αφορά στην Prime Time - Ζώνη Υψηλής Τηλεθέασης) με οικοδεσπότη τον άνετο και ταλαντούχο Τζίμι Κίμελ, ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη απονομή που έγινε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, την Κυριακή 20/9/2020 (ξημερώματα Δευτέρας 21/9 ώρα Ελλάδος) στο σχεδόν άδειο Staples Center στο κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες ενώ φωτογραφίες των υποψηφίων μεταξύ των οποίων ήταν & η Μέριλ Στριπ και η Κέιτ Μπλάνσετ, είχαν τοποθετηθεί από τους διοργανωτές στα άδεια καθίσματα.

Οι υποψήφιοι στην πλειονότητα τους, παρακολούθησαν την λαμπερή πάντως άψογη από τεχνολογικής πλευράς απονομή από τα σπίτια τους μέσω τηλεδιάσκεψης, φορώντας φυσικά τα καλά τους. Η όλη τελετή για τους καλύτερους της χρονιάς στην τηλεόραση με το HBO να παίρνει τα περισσότερα βραβεία επικρατώντας του Netflix, ήταν όπως έγραψε το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα μείγμα από μαύρο χιούμορ καραντίνας, με αιτήματα για καλοσύνη και ανθρωπισμό, αστεία για απουσία κοινού, συστάσεις για προσέλευση στις κάλπες στις Αμερικανικές προεδρικές εκλογές και έντονα σχόλια για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική αναγνώριση. Αίσθηση έκανε η παραίνεση του Μαρκ Ράφαλο για ενότητα και αγάπη ενάντια στο μίσος που καλλιεργείται την τελευταία περίοδο.

Εργαζόμενοι σε τομείς της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, μεταξύ άλλων γιατροί, μία καθηγήτρια ιστορίας, υπάλληλος σε εταιρεία αποστολών, οδηγός φορτηγού, κ.α., απένειμαν βραβεία ενώ πριν παρουσιάσουν τους υποψήφιους της κάθε κατηγορίας μίλησαν για τη μάχη που έδωσε και εξακολουθεί να δίνει ο καθένας στον τομέα του.

Ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ, o οποίος μετά τα εισαγωγικά του σχόλια για τη φετινή απονομή... PandEmmy έκανε και αιχμηρό σχόλιο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του λέγοντας: «Φυσικά και είμαι μόνος μου εδώ. Φυσικά και δεν έχουμε κοινό. Δεν είμαστε σε συγκέντρωση MAGA, εδώ είναι τα Emmy!».

Οι σειρές Succesion (ΗΒΟ), Watchmen (HBO) και Schitt's Creek (Pop TV) συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία. Το εξαιρετικό «Watchmen» του Ντέιμον Λίντελοφ με την Ρετζίνα Κινγκ κέρδισε 11 συνολικά βραβεία στις κατηγορίες της Μίνι Σειράς.

Ωστόσο οι αποστάσεις και οι περιορισμοί δεν εμπόδισαν τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ και τους δεκάδες ηθοποιούς, σκηνοθέτες και παραγωγούς να προσφέρουν μια άκρως ψυχαγωγική βραδιά με χιούμορ και απρόοπτα στιγμιότυπα στις live συνδέσεις από τα σαλόνια τους.

Ο Τζίμι Κίμελ αστειεύτηκε εξ αρχής για την άδεια αίθουσα στο Staples Center, όπως προείπαμε ενώ ήταν απολαυστική συνύπαρξη του με την Ελληνοαμερικανή σταρ Τζένιφερ Άνιστον που σε μία στιγμή πήρε έναν πυροσβεστήρα για να σβήσει τον φάκελο των Emmy που του είχε βάλει φωτιά ο Τζίμι Κίμελ στην δήθεν προσπάθεια του να τον απολυμάνει.

Η Άνιστον λίγο αργότερα βγήκε & μέσω live σύνδεσης από το σπίτι της μαζί με τις συμπρωταγωνίστριες της από τα περίφημα «Φιλαράκια», Λίζα Κούντροου και Κόρτνει Κοξ. Ο Τζίμι Κίμελ συνδέθηκε μαζί τους «για να δει αν η συμπαρουσιάστριά του Τζένιφερ Άνιστον επέστρεψε ασφαλής» και οι 3 ηθοποιοί και καλές φίλες εμφανίστηκαν στην κάμερα παρέα με τον Τζέισον Μπέιτμαν του "Ozark".

Σε ένα μονταρισμένο βίντεο, πασίγνωστοι σταρ μοιράστηκαν με το κοινό τι έκαναν από την αρχή της πανδημίας ενώ δεν έλειψαν κι άλλα «χαριτωμένα» έως και «αξιοπερίεργα» όπως το live τεστ για covid-19 στο οποίο υποβλήθηκε η ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις.

Καλύτερη κωμική σειρά αναδείχθηκε το «Schitt’s Creek» (είναι Καναδική παραγωγή) που θριάμβευσε με 9 αγαλματίδια για την τελευταία του σεζόν, το «Watchmen» αναμενόμενα βραβεύτηκε ως η καλύτερη μίνι-σειρά και έφυγε με 11 βραβεία συνολικά (είχε τις διπλάσιες και πλέον υποψηφιότητες) και η έκπληξη, το «Succession» πήρε το Emmy της καλύτερης δραματικής σειράς μαζί με ακόμη 3 διακρίσεις.

Όπως προαναφέραμε, παρότι η πολύ δημοφιλής πλατφόρμα του Netflix είχε τις περισσότερες αριθμητικά υποψηφιότητες, τελικά έφυγε με 21 βραβεία από τη βραδιά, πίσω από το HBO που κυριάρχησε με 30.

Ως καλύτερο ντοκιμαντέρ διακρίθηκε το «The Last Dance» για τη ζωή και την ονειρική πορεία του Μάικλ Τζόρνταν στο ΝΒΑ ενώ το «Saturday Night Live» έλαβε το Emmy για το καλύτερο Variety Sketch Series. Το «RuPaul’s Drag Race» πήρε το Emmy του καλύτερου διαγωνιστικού ριάλιτι και τo «Last Week Tonight» με τον John Oliver έλαβε το Emmy για το καλύτερο Talk Show.

Το βραβείο της καλύτερης τηλεταινίας πήγε στο «Bad Education» του HBO και καλύτερη σειρά κινουμένων σχεδίων αναδείχτηκε το «Rick and Morty».

Στα φετινά «εικονικά Emmy» είχαν επιβληθεί μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και παρότι διάσημοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί αποδέχθηκαν τα βραβεία και διακρίσεις τους σε ζωντανές συνδέσεις από τα σπίτια τους ή από χώρους που είχαν συγκεντρωθεί αποκλειστικά οι συντελεστές της κάθε παραγωγής, το όλο θέαμα σχολιάστηκε θετικά από πολλούς τηλεκριτικούς και το κοινό.

Το βραβείο Έμμυ της καλύτερης δραματικής σειράς αποδέχθηκε ο Jesse Armstrong πλαισιωμένος από την ομάδα του «Succession».

Το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά πήρε η 24χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Zendaya – Ζεντάγια για το «Euphoria» (ήταν το φαβορί και έγινε η νεότερη ηθοποιός που το κατάφερε) και το αγαλματίδιο για τον Α’ ανδρικό ρόλο σε δράμα πήγε στον θαυμάσιο Jeremy Strong του «Succession». Στην κατηγορία όπου επικράτησε η Ζεντάγια ήταν υποψήφια και η Τζένιφερ Άνιστον για το “The Morning Show” & παρότι λογιζόταν ως πιθανό να κάνει την ανατροπή, τελικά έχασε.

Ο Mark Ruffalo – Μαρκ Ράφαλο (ο Hulk των Avengers) έλαβε το Emmy για τον Α’ ανδρικό ρόλο σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση, για την ερμηνεία του στο «I Know This Much Is True» και το βραβείο για τον Α’ γυναικείο ρόλο της ίδιας κατηγορίας πήγε στο επίσης φαβορί, την τιμημένη με Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου, την 49χρονη Αφροαμερικανίδα Regina King της σειράς «Watchmen».

Μάλιστα η Regina King αποδέχτηκε το Emmy φορώντας ένα μπλουζάκι με το πρόσωπο της Μπριόνα Τέιλορ και το σύνθημα «Say Her Name».

Ακολουθούν αναλυτικά τα υπόλοιπα βραβεία των ηθοποιών:

Α’ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Β’ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Billy Crudup, The Morning Show

Β’ γυναικείος σε δραματική σειρά: Julia Garner, Ozark

Β’ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Β΄ ανδρικός ρόλος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος ρόλος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Uzo Aduba, Mrs. America.