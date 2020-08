Δέκα χρόνια κλείνει το Πατρινό SEATRAC που επιτρέπει σε ΑμεΑ να χαίρονται τη θάλασσα

Το SEATRAC είναι ένα κίνητρο για τα άτομα με αναπηρία να επισκεφτούν παραλίες, να κοινωνικοποιηθούν και να διασκεδάσουν. Επίσης, είναι βοηθητικό εργαλείο για τις οικογένειες και τους φροντιστές των ατόμων με αναπηρία να απολαύουν πιο εύκολα την θάλασσα μαζί με τους αγαπημένους τους!

Ο Ιγνάτιος Φωτίου είναι Πατρινός και κατάφερε να εξελίξει το επάγγελμά του μέσα απο δράσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καινοτομίας και ταυτόχρονα προσφοράς σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Είναι ιδρυτικό μέλος του spin-off startup TOBEA (Think Out of the Box Engineering Applications), που προέρχεται από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με καινοτομίες σε θέματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ο Ιγνάτιος, ως μέλος της TΟΒΕΑ συμμετείχε στη σύλληψη της ιδέας και κατασκευής του SEATRACK, μιας κατασκευής παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Η διάταξη επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα μέσω ενός ηλεκτροκίνητου καθίσματος με σταθερή τροχιά που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και κινείται μέσω ενός αδιαβροχοποιημένου χειριστηρίου δύο κουμπιών.

Γι’ αυτήν του την κατασκευή, που σχεδίασε μαζί με τον Γεώργιο Σωτηριάδη υπό τον Καθηγητή Βασίλειο Κωστόπουλο σε συνεργασία με τον Μάκη Φεσσιάν, και η οποία λειτουργεί ήδη με ηλιακή ενέργεια στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχει κερδίσει δύο φορές το πρώτο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί 2’».