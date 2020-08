Πάτρα: Θεατρικό παιχνίδι στο καλοκαιρινό camp του Δήμου

Οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Νίκος Γιαλελής και Όλγα Σπυράκη, υλοποίησαν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για τα παιδιά του καλοκαιρινού camp, με άξονα το θεατρικό παιχνίδι και τη χορογραφία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση:

Ο ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής, Νίκος Γιαλελής, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι ανέπτυξε στα παιδιά δεξιότητες, όπως ομαδικότητα, αλληλεπίδραση, συγκέντρωση, διαχείριση συναισθημάτων, και μετέφερε βασικές αρχές του θεάτρου και της υποκριτικής.

Η χορογράφος και καθηγήτρια κινησιολογίας, Όλγα Σπυράκη, δίδαξε μέσα από διασκεδαστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια ρυθμό, συγχρονισμό και βελτίωση της κίνησης.

Η εμπειρία του θεάτρου μέσα από δύο αναγνωρισμένους ανθρώπους της τέχνης, έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια νέα οπτική τόσο για τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό τους κόσμο.

*Ο Νίκος Γιαλελής είναι ηθοποιός. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Βεάκη και από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 ήταν υποψήφιος για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χόρν. Το 2002-2003 παρακολούθησε το Εργαστήρι Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου (Υποκριτική). Από το 2010 ως το 2013 εργάστηκε στη Γαλλία στο Théâtre de Nanterre-Amandiers (Παρίσι) και το Théâtre Liberté (Τουλόν). Διδάσκει υποκριτική και αυτοσχεδιασμό στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας.

*Η Όλγα Σπυράκη γεννήθηκε στην Βοστώνη ΗΠΑ. Απόφοιτος επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου(2010), με συμπληρωματική φοίτηση ως χορεύτρια για ένα χρόνο στην επαγγελματική σχολή χορού της ΕΛΣ (εθνικής λυρικής σκηνής) , στα πρακτικά μαθήματα κλασσικού και σύγχρονου χορού και ρεπερτορίου σύγχρονου χορού.2018 – 2019. Μεταπτυχιακές σπουδές χορογραφίας (Joint Degree Master Choreography) , Codarts University of the Arts and Fontys School of Fine and Performing Arts, NL πτυχίο 2019. Αυτή την περίοδο διδάσκει στην Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.