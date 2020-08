Καράβι το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών που μας ταξιδεύει…

Σε ανακοίνωση του το Λύκειον Ελληνίδων Πατρών αναφέρει τα εξής:

«Ένα καράβι είναι το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών που διασχίζει μια ιστορία σε ασφαλείς μπουνάτσες και ατάραχα νερά αλλά και σε πελώρια κύματα και ανησυχητικές φουρτούνες. Αυτά έχουν όμως τα μεγάλα καράβια και τα απαιτητικά ταξίδια….

Το καράβι μας, έπιασε λιμάνι στην Πάτρα το μακρινό έτος 1913, όταν ιδρύεται το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών από την αρχόντισσα κυρία Κατίνα Μάρκου και άλλες Πατρινές κυρίες. Δράσεις, δραστηριότητες, δημιουργία ιματιοθήκης, γιορτές και παραστάσεις συνθέτουν τα κομμάτια ενός πληρώματος που διψούσε για Ελλάδα, για παράδοση, για προσφορά… το πλοίο όμως έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’20.

Έντονη και απρόσμενη η λάμψη του Λυκείου των Ελληνίδων που παρέμενε στο βυθό για πολλά πολλά χρόνια…. Η λάμψη όμως δεν χάνεται και στο νερό αντανακλάται και δυναμώνει και γίνεται σπινθήρας και έπειτα έντονο φως και το φως… Ζ Ω Η !!!

Πολύ αργότερα, άτομα με ψυχικό σθένος έδωσαν Ζ Ω Η στο Λύκειο και το 1976 το καράβι άνοιξε ξανά πανιά, με καπετάνιο την αείμνηστη Ολύβια Σώκαρη-Ιγγλέση και υψώνοντας τη σημαία του ‘Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών’ ξεκίνησε για ένα νέο ταξίδι που τέλος δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει….

Πλούσια η διαδρομή του, πρωτοπόρα και δημιουργική για την τόπο, ριψοκίνδυνη και τολμηρή για το χρόνο… Οι καπετάνιοι και το πλήρωμα αλλάζουν, διαδέχονται το ένα το άλλο μα πάντα όλοι εκεί από διαφορετικό πόστο, με το ίδιο πάθος και την ίδια υπομονή. Το πηδάλιο πρέπει να κρατηθεί γερά και το πλοίο πρέπει να προχωρήσει…

Και από τότε και πάλι δράσεις, δραστηριότητες, συλλογή παραδοσιακών κομματιών από ενδυμασίες, δημιουργία ιματιοθήκης με πιστά αυθεντικά αντίγραφα, συνεστιάσεις, ομιλίες, γλέντια, το ‘Κελάρι της Γιαγιάς’, διδασκαλία χορών από κάθε γωνιά του ευρύτερου Ελληνισμού, δημιουργία τμημάτων ρυθμικής, ζωγραφικής, εικαστικών τεχνών, λαϊκών παραμυθιών, χορωδίας για μικρούς και μεγάλους…. παραστάσεις με επιφανείς καλλιτέχνες και μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής, σεμινάρια, συμμετοχές σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων… και ταξίδια… στα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, σε Διεθνή και Εγχώρια Φεστιβάλ, σε Διεθνούς βεληνεκούς αθλητικές διακρίσεις… Βραβεία, συμμετοχές διοργανώσεις και πολλά, πολλά άλλα….

Ανήσυχος καπετάνιος, δραστήριο πλήρωμα… το καράβι απτόητο διαγράφει πορεία, πολλές φορές μοναχική… αλλά προχωρά με πίστη και τόλμη… και να που αποκτά στο σεντούκι του λάφυρα ζηλευτά και στο ημερολόγιό του καταγράφει κατακτήσεις αξιοσημείωτες… CIOFF και Erasmus+

Το Λύκειον μας, από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 είναι μέλος του CIOFF, του επίσημου βραχίονα της UNESCO σε θέματα πολιτισμού και παράδοσης. Η πορεία που διέσχισε όλα αυτά τα χρόνια αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε. Λίγοι σύλλογοι Πανελλαδικά είναι μέλη του CIOFF. Το καράβι του Λυκείου μπορεί να πλεύσει άφοβα και σε νέα λιμάνια….

Και δεν σταματά….

Το Λύκειον μας είναι το πρώτο Λύκειο που παίρνει πρόγραμμα Εrasmus+. Έπειτα από αξιολόγηση του ΙΚΥ, εγκρίθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις - Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο “Learning through traditional dancing and ancient theatre”. Σχολεία από την Ιταλία (Liceo Polispecialistico Piero Calamandrei), την Κύπρο (Archbishop Makarios III Lyceum – Dasoupoli) και την Ελλάδα (Arsakeio Lyceum of Patra) αποτελούν τους συνεπιβάτες μας.

Και το πλοίο μας κάτω από αντίξοες συνθήκες πλέει με ανοικτά τα πανιά και από τότε έως σήμερα αποδεικνύει ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε καιρό….

Ελάτε να σαλπάρετε μαζί μας στο Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών (Σατωβριάνδου 32), μέσα από τον ιστότοπό μας, τα κοινωνικά δίκτυα και από το κανάλι μας στο youtube.

Αέρα στα πανιά μας και φύγαμε…»