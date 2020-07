Ο υποψήφιος πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παπαθεοδώρου στο thebest.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1982). Έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο Τμήμα (1991) και έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. Εξελέγη, ως Λέκτορας (2000), στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2013 είναι καθηγητής "Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας". Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών (2018-2021) ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος (2013-2017) και Αναπληρωτής Πρόεδρος (2009-2013) του Τμήματος Γεωλογίας. Από το 2010 είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας.

Έχει άνω των εικοσιπέντε (25) ετών διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τις επιστήμες της θάλασσας. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Γεωλογίας (Π. Πατρών), στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Π. Θεσσαλίας) και στο Τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας (ΤΕΙ, νυν Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει/διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διευθυντής των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» (Σ.Θ.Ε) και στην «Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» (Γεωλ.-Βιολ.). Έχει επιβλέψει/επιβλέπει μεγάλο αριθμό προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, άνω των 50 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και δώδεκα (12) διδακτορικές διατριβές, εκ των οποίων οι έξι (6) έχουν ολοκληρωθεί.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επιστημών της θάλασσας όπως η Θαλάσσια Γεωλογία και η Φυσική και Χημική Ωκεανογραφία επιδιώκοντας να προσδώσει μια ανθρωποκεντρική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, μελετά συστηματικά τον θαλάσσιο πυθμένα με έμφαση στις υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, τα ενεργά σεισμικά ρήγματα και τι διαφυγές ρευστών (κρατήρες, λασπούχα ηφαίστεια). Αποτυπώνει και διερευνά μεθόδους αποτύπωσης θαλάσσιων ενδιαιτημάτων προτεραιότητας (P. oceanica, ενασβεστωμένα ροδοφύκη) ενώ σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα επιπλέοντα, βενθικά και παράκτια θαλάσσια απορρίμματα (marine litter). Σημαντική συνιστώσα των ερευνητικών του δραστηριοτήτων είναι το νέο ερευνητικό πεδίο της θαλάσσιας γεωαρχαιολογίας. Έχει πραγματοποιήσει θαλάσσιες γεωαρχαιολογικές αποστολές σε πολλές αρχαιολογικές θέσεις στην Ελλάδα (Σούνιο, Πόρος, νησίδα Δοκού και Μήτρου, στα αρχαία λιμάνια της Ζέας, της Κυλλήνης, της Αίγινας και του Λέχαιου) καθώς και σε σημαντικές ενάλιες αρχαιολογικές θέσεις της Αν. Μεσογείου όπως στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στην Κύπρο (ναυάγιο Μαζωτού), στον Λίβανο (Βύβλος, Σιδώνα, Anfeh), στην Αδριατική (Κροατικές ακτές, ναυάγιο Gnalic) και στην Κορσική.

Διετέλεσε και διατελεί συντονιστής ή κύριος ερευνητής πολλών εθνικών, διεθνών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Marie Curie, FP6, FP7, Η2020, LIFE) σε θέματα Θαλάσσιας Γεωλογίας, Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιας Γεωαρχαιολογίας. Στο πρόγραμμα SASMAP (FP7-ENV-2012-1) απονεμήθηκε το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς «Europa Nostra» Award 2016, η υψηλότερη τιμή της Ευρώπης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο LIFE DEBAG, επιλέχθηκε ως ένα από τα 15 υποψήφια προγράμματα για το Βραβείο LIFE 2020 (τελική απόφαση φθινόπωρο 2020).

Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλή απήχηση (μέσο IF>3.0 , h-index 29[Scopus]- 35 [GS]), 15 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή συλλογικούς τόμους μετά από πρόσκληση, και άνω των 100 εργασιών σε Πρακτικά Συνεδρίων. Επίσης, έχει παραστεί σε 15 προσκεκλημένες ομιλίες τα τελευταία 7 χρόνια, στα University of Tromsø (Norway), University of Haifa (Israel), University of Zagreb and Zadar (Croatia), INGV (Rome, Italy), Alexandria (Egypt), Ege University, (Izmir, Turkey), ICOMOS (Florence, Italy), Honor Frost Foundation (British Academy, UK), University of San Diego (USA).

Έχει την τύχη να συντονίζει μια ομάδα πολύ ταλαντούχων και αφοσιωμένων νέων επιστημόνων, οι οποίοι τον τιμούν με την πολύχρονη συνεργασία τους.