Όταν ο Θάνος Μικρούτσικος συνάντησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη

"Τους προβολείς στήσε" Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 15-16 Ιουλίου "Στο θέατρο συνεργάστηκα επίσης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη η οποία μου ζήτησε να γράψω μουσική για την παράσταση «ΒΙΚΤΩΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ». Ήταν η δεύτερη φορά που η Αλίκη μου πρότεινε συνεργασία, η πρώτη ήταν στα τέλη της δεκαετίας του '70 και είχα αρνηθεί. Αυτήν τη φορά δέχτηκα γιατί υπήρξαν εγγυήσεις πως θα ήταν μία άρτια παραγωγή. Πρώτη εγγύηση ο Μάριος Πλωρίτης, βαθύς γνώστης της εποχής του Μεσοπολέμου που πραγματευόταν η παράσταση. Δεύτερη εγγύηση ήταν τα ονόματα του Ρεμούνδου στη σκηνοθεσία και του Πάτσα στη σκηνογραφία. Όσον αφορά τη Βουγιουκλάκη, έχω να καταθέσω τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν καλός άνθρωπος, πολλές φορές συμπεριφερόταν σαν μικρό παιδί και λειτουργούσε καλύτερα και από πολλούς «προοδευτικούς» του χώρου". / Θάνος Μικρούτσικος για το "ΒΙΚΤΩΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ" (Θέατρο «Αλίκη», 1983/84, Αθήνα-Θεσσαλονίκη) Στην παράσταση του Ηρωδείου, ο Χρήστος Θηβαίος @christos.thivaios θα ερμηνεύσει το "Τις Νύχτες που Κυκλοφορώ", ένα τραγούδι από το "ΒΙΚΤΩΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ" που έγινε μεγάλη επιτυχία και εκτός σκηνής. Στην πρώτη του εκτέλεση, τραγουδήθηκε από τον Βλάση Μπονάτσο. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας τώρα, στο link στο bio. προσωπικό φωτογραφικό αρχείο Μαρίας Παπαγιάννη / @cricos.productions English version follows in comments #AEF2020 #ΑΕΦ2020 #athensandepidaurusfestival #Yposynolo #Fragment #thanosmikroutsikos