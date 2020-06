Και πατρινοί ακαδημαϊκοί εναντίον της επιτροπής «Ελλάδα 2021» με αφορμή τον... Καποδίστρια

Ολόκληρο το κείμενο 106 πανεπιστημιακών

Με την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έναρξη της εθνικής μας παλιγγενεσίας με την οποία θεμελιώθηκε η δημιουργία του νέου Ελληνικού κράτους, οι απανταχού Έλληνες αναμένουν έναν πανηγυρικό εορτασμό που θα τους εμφυσήσει ενθουσιασμό και υπερηφάνεια και θα τους οπλίσει με δύναμη και σθένος για την αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων σε πολλαπλά φλέγοντα εθνικά θέματα.

Με συνείδηση της δημιουργικής και ένδοξης μακραίωνης ιστορίας μας, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο, από την Οθωμανική κατάκτηση ως τον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας και στην συνέχεια στα ηρωικά έπη που γράφτηκαν όλο τον εικοστό αιώνα, αναμένουμε από την Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει ένα νέο εθνικό όραμα βασισμένο στις διαχρονικές αξίες της παράδοσης μας και της ιστορίας μας, που θα χαλυβδώνει τον ελληνικό λαό να υπερασπίσει τα εθνικά του δίκαια, πάντοτε εν συνδυασμώ με το παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι και την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας.

Ωστόσο, «τα μηνύματα» που εκπέμπονται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από τον απελευθερωτικό αγώνα του ’21, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα αν στόχος της «Ελλάδα 2021» είναι η παραποίηση της ιστορίας, η δημιουργία στρεβλής αξιολόγησης των γεγονότων της Επανάστασης του '21 και η ύφανση ισοπεδωτικών και οικουμενικών αντιλήψεων με τελικό σκοπό την αποδόμηση της εθνικής μας ταυτότητας.

Αμαυρώνοντας εμβληματικές μορφές του Αγώνα για την ανεξαρτησία, όπως του πρώτου κυβερνήτη της νεοσυσταθείσης Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, η «Ελλάδα 2021» φαίνεται πως επιχειρεί την αποδόμηση των σημείων αναφοράς του ελληνικού έθνους. Αναρωτιόμαστε ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν αυτές οι εθνομηδενιστικές προσεγγίσεις σε βάρος του απαράμιλλου γεγονότος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΕΔΩ.

Η προσπάθεια απαξίωσης του Καποδίστρια του πρώτου Κυβερνήτη του επαναστατημένου έθνους ως δήθεν δικτάτορα είναι υβριστική προς το ελληνικό έθνος. Οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας εξέχων Έλληνας με διεθνή εμβέλεια και γνήσιο πατριωτισμό. Παραιτήθηκε από Υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής αυτοκρατορίας, για να βοηθήσει αδέσμευτος τον Αγώνα του 1821. Εξελέγη Κυβερνήτης από την Εθνοσυνέλευση με έκτακτες εξουσίες, παραλαμβάνοντας χάος και καμένη γη, για να παραδώσει ανεξάρτητο κράτος. Ακόμη και ο μέγιστος εχθρός τού Αγώνα, ο Μέττερνιχ, παραδέχθηκε πως «ο Καποδίστριας είναι ο μόνος που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά, ως άδολος και αγνός του καθήκοντος σε όλα». Όταν ο Ελβετός φίλος του Καποδίστρια Εϋνάρδος τού προσέφερε μία έπαυλη για να διαμείνει, δεν δέχτηκε την πολυτελή προσφορά, αν και ήταν κόντες, αλλά ζήτησε μόνο μία κάμαρη για τον ίδιον και μία για τον γραμματικό του και όλα τα χρήματα να δοθούν για τον Αγώνα• έδωσε όλη του την περιουσία για τον Αγώνα, μη κρατώντας τίποτα για τον ίδιο. Σε αυτόν τον απαράμιλλο πατριώτη Κυβερνήτη, ο κ. Αριστείδης Χατζής, μέλος της εθνικής επιτροπής «Ελλάδα 2021», απέδωσε τον χαρακτηρισμό του δικτάτορα, μαζί με άλλες αδιάντροπες παραποιήσεις της ιστορίας.

Ο Καποδίστριας εξελέγη με απόλυτη πλειοψηφία από την υπάρχουσα τότε Βουλή. Έκανε εκλογές τις οποίες κέρδισε με συντριπτικά ποσοστά και σχεδίαζε να κάνει και άλλες στις οποίες και πάλι θα κέρδιζε, αλλά δολοφονήθηκε. Υπερασπιζόταν τον λαό τόσο από τις ιδιοτέλειες των κοτζαμπάσηδων όσο και από τις δυτικές απολυταρχίες. Οργάνωσε το κράτος, πέτυχε την Ανεξαρτησία και διεύρυνε τα σύνορά του. Και τώρα παρουσιάζεται από τον κύριο Χατζή στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ως ο κυβερνήτης που «κηρύσσει ουσιαστικά δικτατορία και το τέλος της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας»! Για τους παραπάνω λόγους και υποστηρίζοντας το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ζητάμε από την κυβέρνηση της Ελλάδας, το 2021 να τιμήσουμε όχι μόνο τα 200 έτη από την Ελληνική Παλιγγενεσία, αλλά και τα 190 έτη από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (27.9.1831) με τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Την προβολή της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια στα σχολεία, ιδιαίτερα κατά το έτος 2021, με την χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων,

β) την αξιοποίηση έγκριτων Ελλήνων και ξένων Καποδιστριολόγων, που γνωρίζουν εις βάθος (επιστημονικά) την προσωπικότητα και την προσφορά του Ιωάννη Καποδίστρια,

γ) την κατασκευή και τοποθέτηση αγάλματος του Ιωάννη Καποδίστρια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την μετονομασία σταθμού του ΜΕΤΡΟ σε «Ιωάννης Καποδίστριας», προτάσεις που αποτελούν άλλωστε δεσμεύσεις του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον βουλευτή Κέρκυρας κ. Δημήτριο Μπιάγκη,

και

δ) τον καθορισμό της ημερομηνίας (27ης Σεπτεμβρίου) της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, ως «ημέρα εθνικής μνήμης» από την Ελληνική Πολιτεία, αίτημα που έχει προ πολλού κατατεθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ζητάμε, επίσης, από την κυβέρνηση να απαλλάξει τον κύριο Αριστείδη Χατζή, αλλά και όσα μέλη στοχεύουν στην αποδόμηση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων σε αυτόν τον εορτασμό, από τα καθήκοντά τους στην επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Στα βιβλία τους είναι ελεύθεροι να γράφουν ό,τι θέλουν, ο καθένας κρίνεται. Αλλά σε έναν εθνικό επετειακό εορτασμό δεν μπορεί κανείς να ασχημονεί σε βάρος της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Αλλά δυστυχώς τα ατοπήματα και οι διαστρεβλώσεις δεν περιορίζονται στον κύριο Αριστείδη Χατζή. Είναι εμφανές ότι υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με τις επιλογές της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», που συντείνουν στο να είναι επωφελής η ανασύστασή της. Ηχηρή ένδειξη του προβλήματος είναι η παραίτηση της καθηγήτριας Νεοελληνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ κυρίας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία χαρακτήρισε την προσέγγιση της Επιτροπής 2021 ως ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΑΤΡΙΑ, σημειώνοντας ότι ακόμα και από το σήμα της «Ελλάδας 2021» απουσιάζει η σημαία. Ο χαρακτηρισμός ήταν μάλλον επιεικής, καθώς η επιτροπή έχει προβεί και σε άλλες ενέργειες που ΑΠΟΜΕΙΩΝΟΥΝ την ιστορία του ελληνικού έθνους.

Συγκεκριμένα, στον επίσημο ιστότοπο της Επιτροπής www.greece2021.gr παρουσιάζεται ενότητα με επικεφαλίδα «200 χρόνια Έλληνες». Η ενότητα αυτή αναφέρεται στους «Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα τελευταία 200 χρόνια». Γιατί λοιπόν δεν επιλέγεται ένας τίτλος που να δηλώνει αυτό, δηλαδή «Νεοέλληνες κατά τον 19ο και 20ο αιώνα»; Προς τι η παραποίηση; Η επικεφαλίδα «200 χρόνια Έλληνες» ακρωτηριάζει τα χιλιάδες χρόνια δημιουργίας του ελληνικού πολιτισμού, διαστρεβλώνει την ιστορία αυθαίρετα χωρίς καμία ιστορική βάση, δημιουργώντας την ψεύτικη εντύπωση ότι το έθνος έχει δήθεν ζωή 200 χρόνια! Τι ύβρις! Γνωρίζουμε ότι μέλη της Επιτροπής υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις.

Όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Ελληνισμός έχει πλήρη συνείδηση της μακραίωνης πορείας του και μόνο απαξιώνεται η Επιτροπή από τέτοιου είδους λαθροχειρίες. Την ίδια λαθροχειρία διαπράττει και η επικεφαλίδα «Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων», αντί του τίτλου «Τα επιτεύγματα του Νεοελληνικού κράτους τα τελευταία 200 χρόνια». Να θυμήσουμε, λοιπόν, για ακόμα μία φορά στην Επιτροπή αυτή ότι « Η Ελλάδα σήμερα έχει διατρέξει πορεία χιλιάδων χρόνων και όχι διακοσίων»: Θουκυδίδης, «Ιστορίαι» [2.41.1] «Ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821, ΕΔΩ

Αναμένουμε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την ανασύσταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», διασφαλίζοντας τον πατριωτικό και εθνικό χαρακτήρα που αρμόζει στον επετειακό εορτασμό των διακοσίων χρόνων από το 1821 και στον ελληνικό λαό που τον εξέλεξε πρωθυπουργό. Οι Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδας είναι περήφανοι για την εθνική τους ταυτότητα. Ζητούμε η κυβέρνηση της Ελλάδας να επανορθώσει άμεσα και αμέσως το ατόπημά της στην σύνθεση της επιτροπής «Ελλάδα 2021», ώστε να μην συμβεί το δυσάρεστο να εορτάζει απομονωμένη με την Επιτροπή της ουδετεροπατρίας τον Αγώνα του 1821, ενώ ο υπερήφανος ελληνικός λαός και η Ομογένεια να βρίσκονται απέναντι, τιμώντας και εορτάζοντας τα Διακόσια Χρόνια 1821-2021, όπως αρμόζει στους ήρωες και στους μάρτυρες της Επανάστασης, οι οποίοι θυσιάστηκαν «για του Χριστού την πίστιν την αγία και της πατρίδος την ελευθερίαν», τιμώντας την ελληνική σημαία και τον σταυρό της.

Αξιώνουμε την άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής κυβέρνησης στα αιτήματά μας. Δεν θα ανεχθούμε καμία ταπείνωση. Δεν θα σταματήσουμε ούτε μία μέρα να καταγγέλουμε δημόσια κάθε εθνομηδενιστική διατύπωση και ενέργεια. Η κυβέρνηση που διόρισε την επιτροπή «Ελλάδα 2021» φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτήν. Ο Ελληνισμός όλος προσδοκά να γιορτάσει την μακραίωνη ιστορία του Ελληνικού έθνους και τα 200 χρόνια από την Εθνική ανεξαρτησία του με την λαμπρότητα που αρμόζει σε αυτόν τον απαράμιλλο Αγώνα του 1821.

Με αίσθηση εθνικού καθήκοντος, Ιnternational Ηellenic Αssociation (IHA)



Υπογραφές:

Αλεβίζος Γιάννης, Φυσικός, 7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, Ελλάς Αλμπούρα Ευστρατία, MScPsy, Αθήνα, Ελλάς Αμπατζόγλου Ιωάννης, MSc, PhD, Medical Physicist & Radiation Physicist, Head of the Medical Physics Department, University General Hospital of Alexandroupolis, Ελλάς Αναγνωστόπουλος Σταύρος Α., Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αθήνα, Ελλάς Αναγνώστου Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάς Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγ. Πληροφορικής, Σχολή Ικάρων, Αθήνα, Ελλάς Αργυρού Φανούλα, Ερευνήτρια/δημοσιογράφος/συγγραφέας, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D, Καθηγήτρια Νευροεπιστημών, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ Βαρδουλάκης Αντώνιος Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Βασιλειάδης Δαμιανός, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Αθήνα, Ελλάς Βασιλείου Ιωάννης, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς Βιδάλης Μιχαήλ Α., Αρχιτέκτων Μηχανικός, MArch., Διδάκτωρ Αστικής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ελλάς Βουδριάς Ευάγγελος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Γεωργιάδης Γεώργιος, Υποστράτηγος ε. α., Πρόεδρος Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης, Πολιτικός Μηχανικός από Δ. Π. Θρακης Γεωργιάδης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάς Γεωργουδάκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Καθηγητής τ.ΤΕΙ Πάτρας, Ελλάς Γιαλτουρίδης Γεώργιος, New England Risk Solutions LLC, Westwood, MA, ΗΠΑ Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάς Γκατζούλη Νίνα, former Professor of Humanities, Classics and Italian, University of New Hampshire, ΗΠΑ Δημητρόπουλος Νίκος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, Πρόεδρος Αχέπα Κέρκυρας, Ελλάς Δημούτσος Ι. Ανδρέας, Ph.D., Αθήνα, Ελλάς Δρίτσος Στέφανος Η., Ομότ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς Ευθυμίου Μαρίκα, Συνταξιούχος, πρώην στέλεχος τραπέζης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Ευθυμίου Παύλος Ν., Ομότ. Καθηγητής ΔΦΠ, ΑΠΘ, Ελλάς Ζάγκρης Νικόλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη Ιωάννα, Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς Καδόγλου Τριανταφυλλιά, ΕΔΙΠ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Κακούλη Θωμαΐς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοτεχνολογίας Περιβάλλοντος και Διευθύντρια Έρευνας, enviroCORE, Department of Science and Health, Institute of Technology Carlow, Ιρλανδία Καλλιανιώτης Ἰωάννης Ν., Ph.D., Καθηγητής Διεθνῶν Χρηματοδοτήσεων, Πανεπιστημίου Scranton, PA, ΗΠΑ Καραδημητρόπουλος Ιωάννης, Συντ/ρχης ε.α., Προϊστάμ. Συστημ. Schengen EU, Στρασβούργο, Σύμβουλος ΝΑΤΟ, Kehl, Γερμανία Καραΐσκος Κώστας, Εκπαιδευτικός ΜΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Κομοτηνής, Ελλάς Καρακίτσιος Ελευθέριος, Πρωτ/ρος- Καθηγητής Δρ.Θ.- Α. Π. Θεσσαλονίκης Μακεδονίας -ΕΛΛΑΣ Καραμήτσος Δημήτριος, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Συγγραφέας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Καραντζίκος Αθανάσιος, Αντιστράτηγος εα, Πρόεδρος της Ο/21 Μακεδονίας-Θράκης Καραφωτιάς Παναγιώτης Ι., Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Ελλάς Κατηφόρης Βασίλειος Χ., PhD, Professor Emeritus, Dept. of Mathematics, SUNY Potsdam, NY, ΗΠΑ Κελεσίδης Βασίλειος, Ph.D., τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελλάς Κολοβός Αλέξανδρος, Ph.D., SpaceTimeWorks, San Diego, CA, ΗΠΑ Κόντης Ιωάννης, Υποστράτηγος ε.α., Θεσσαλονίκη – Ελλάς Κοντογιαννίδης Νικόλαος, PhD, PE, Senior Electrical Engineer, Jacksonville, FL, USA Κοτρότσιος Παύλος, Φιλαδέλφεια-ΗΠΑ Κουμάκης Λεωνίδας, Νομικός, Συγγραφέας, Ελλάς Κουρούμαλης Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Παν. Κρήτης, Ελλάς Κουτσούκος Πέτρος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ελλάς Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς Κώστα-Τσολάκη Μαγδαληνή, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάς Λαμπρινάκης Δημοσθένης, Υποστράτηγος ε.α., Θεσσαλονίκη – Ελλάς Λαμπρινάκη Θέκλα, Θεσσαλονίκη – Ελλάς Λεβεντούρη Θεοδώρα, Καθηγήτρια Φυσικής, Διευθύντρια Ιατρικής Φυσικής, Διευθύντρια Κέντρου Φυσικής Βιοιατρικών Υλικών, Πανεπιστήμιο Florida Atlantic Boca Raton, ΗΠΑ Λιώλιος Αστέριος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη, ΕΛΛΑΣ Λυριντζής Ιωάννης, Ph.D. Professor of Archaeometry, University of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Director Laboratory of Archaeometry (Founder) and the Research Center of Yellow River Cultures, Ελλάς Μανιάς Στέφανος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς Μάνιος Ιωάννης Κ., Υποπτέραρχος / Ιατρός, Ελλάς Μελακοπίδης Κώστας, τ. Αναπλ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Μεταλληνός Γ. Δημήτρης, Δρ. Ιστορίας, Κέρκυρα,, Ελλάς Μοσχοβάκης Αντώνης , M.D., Ph.D., Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελλάς Μπακάλης Ναούμ, τέως Διευθυντής Ερευνών Θεωρητικής Χημείας / άμισθος Ιερεύς, Αθήνα, Ελλάς. Μπαλόγλου Γιώργος, Μαθηματικός, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής πολιτειακού πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Μπαλτατζής Παναγιώτης, Ιατρός, Βαλτιμόρη Μαίρυλαντ, ΗΠΑ Μωραΐτης Νικόλαος Λ., Ph.D., Διεθνείς Σχέσεις-Συγκριτική πολιτική- Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, ΗΠΑ Νατσιός Δημήτρης, Δάσκαλος Θεολόγος, Κιλκίς, Ελλάς Νιάρχος Πάνος, Συνταξιούχος Διευθυντής Προσωπικού, Indiana University, Πρώην Κυβερνήτης ΑΧΕΠΑ Indiana, ΗΠΑ Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας, LMU, Μόναχο, Γερμανία Νούτσης Κωνσταντίνος, Ιατρός Δερματολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Αθηνων, Ελλάς Ντόκος Σωκράτης, PhD, Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Σύδνεϊ, Αυστραλία Οικονομίδης Σπύρος, Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, California State University, ΗΠΑ Όκος Αντώνιος, MD, Seattle, WA, ΗΠΑ Παπαγιαννόπουλος Νικόλαος, PhD Γναθοχειρουργός,Υποστράτηγος εα, πρώην Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ελλάς Παπαδοπούλου Μαρία Απ., Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνήτρια-Συγγραφέας, Ελλάς Παναγόπουλος Αλέξιος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Βελιγράδι Πανοσκάλτσης Βασίλης, Καθηγητής, ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς Παπαγιάννης Γρηγόριος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας ΔΠΘ, Κομοτηνή, Ελλάς Παπαδόπουλος Δημήτριος Π., Ομότ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς Παπαδόπουλος Κυριάκος, Καθηγητής Χημικής Μηχανικής, Tulane University, New Olreans, ΗΠΑ Παπαδόπουλος Νικόλαος Θ., Ομότ. Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Παπακώστας Στέφανος, Τέως καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελλάς Παπαμαρινόπουλος Σταύρος Π., Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς Παραρά Πολυβία, Ph.D. Διδάκτωρ Ελληνικών Σπουδών, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ, ΗΠΑ Πελεκάνος Νίκος, Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάς Πελίδου Συγκλητική, Επ. Καθηγ. Νευρολογίας, Παν. Ιωαννίνων, Ελλάς Πουλαρίκας Αλέξανδρος, PhD, Ομότ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αλαμπάμας, ΗΠΑ Ρήγας Αλέξανδρος, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ, Ελλάς Ρήγος Ευάγγελος, Master Mariner, Pace University, BBA, NY., ΙΗΑ Director, Ελλάς Σαραντόπουλος Αθανάσιος, PhD, MBA, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάς Σεφερίδης Ηλίας Νικ., Νομικός, Δικαστικός, Ελλάς Σίδερης Κοσμάς Κ., Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Ξάνθη, Ελλάς Σίνη Μάρθα, Ξεναγός – Πολιτιστικές εκθέσεις, Μέλος ιδρυτικού συμβουλίου ΗΗΜΜ, Βαλτιμόρη, Μαίρυλαντ, ΗΠΑ Σπαθόπουλος Θεόδωρος, Dr. -Ing. In Aerospace, τ. Δντης, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Αθήνα, Ελλάς Σταμπολιάδης Ηλίας, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός, τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελλάς Σωτηροπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάς Ταγκαλάκης Γεώργιος, Ph.D., Αθήνα, Ελλάς Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς Τριανταφύλλου Γεωργία, Ph.D., Princeton, New Jersey, ΗΠΑ Τοκμακίδης Σάββας, Ομότ. Καθηγητής ΔΠΘ, Κομοτηνή, Ελλάς Τσατσανίφος Χρήστος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αθήνα, Ελλάς Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Αντιστράτηγος ε.α –Επίτιμος ΒΥ/ΓΕΣ. Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ. Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ/Τμήμα Διοίκησης, Ελλάς Τσιώτας Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάς Φούφα Ελένη, Σ., Professor English/Humanities, SUNY ERIE, Buffalo, ΗΠΑ Φυτρολάκης Νικόλαος, Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάς Φωτόπουλος Σπυρίδων, τ. Καθηγητής τμ. Φυσικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάς Χαλαμανδάρης Παντελής, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μπράντον, Καναδάς Χαλδούπης Χρήστος, τ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάς Χατζόπουλος Ιωάννης Ν., MSCE, PhD, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, τ. καθηγητής Πανεπιστημίου CSUF, USA, Πύργοι Θερμής-Λέσβος, Ελλάς. .