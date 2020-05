Τι δείχνει για τον κορωνοϊό το προγνωστικό μοντέλο του Πανεπιστημίου Πατρών

To thebest.gr μίλησε με τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής Γιάννη Κιουτσιούκη (Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας).

Who is who

Ο Ιωάννης Κιουτσιούκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, όπου έκαναε και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Φυσική της Ατμόσφαιρας. Το 1997 ξεκίνησε διδακτορικό στο ίδιο τμήμα και ένα χρόνο αργότερα πήρε υποτροφία Marie Curie και συνέχισε την διδακτορική διατριβή στο Joint Research Centre. Μετά την ολοκλήρωσή της το 2001, εργάστηκε σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα.

(1. uncertainty and sensitivity analysis sector, JRC, 2001-2003. 2. Ομάδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος ΔΠΘ, 2003-2006. 3. Εργαστήριο φυσικής ατμόσφαιρας ΑΠΘ, 2007-2011. 4. airandclimateunitJRC 2012-2014). Τον Οκτώβριο του 2014 διορίστηκε Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.