Yποχωρεί λίγο η ζέστη - Τα ρεκόρ που έσπασε η Ηλεία!

Επιπλέον, αρκετά ακόμη ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάιο έσπασαν στους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου μας, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.

Μοίρες Ηρακλείου 41.1 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ωλένη Ηλείας 40.6 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Πύργος Ηλείας 39.8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 39.4 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Αμαλιάδα 38.7 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Σπήλι Ρεθύμνου 38.2 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Ζαχάρω Ηλείας 37.9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ανδρίτσαινα 36.1 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Αθήνα - Γκάζι 35.8 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)