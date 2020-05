Το παρασκήνιο μιας προδοσίας και η μάχη Facebook - instagram

Ενα νέο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ έρχεται να φωτίσει μια άσπονδη φιλία που έγινε προσοδοφόρος συνεταιρισμός, για να καταλήξει σε ασίγαστη έριδα. Ο τραχύς Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο εκλεπτυσμένος Κέβιν Σίστρομ έζησαν για έξι χρόνια το δικό τους bromance, που αποδείχτηκε δύσκολο, βαρύ, τελικά αβίωτο. Η κορυφή της επιδραστικότητας έχει χώρο μόνο για έναν. Και ο ιδρυτής του Facebook έχει στυλώσει τα πόδια του, πατώντας γερά στις διαχρονικά ακαλαίσθητες πλαστικές σαγιονάρες του.

Ενα δισεκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα το Instagram. Οι μισοί από αυτούς, δηλαδή 500 εκατομμύρια, ανεβάζουν καθημερινά ένα story.

Ενας μέσος χρήστης περνά 53 λεπτά της ημέρας του σκρολάροντας στο κοινωνικό δίκτυο, το ποίμνιο του οποίου ανήκει σε ποσοστό 71% στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 35 ετών. Είναι εντυπωσιακό, αν όχι εξωφρενικό -μεταξύ μας, μπορεί να είναι απλώς εντυπωσιακά εξωφρενικό ή ίσως εξωφρενικά εντυπωσιακό-, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε ασχοληθεί συστηματικά με την ιστορία του κοινωνικού μέσου που άλλαξε τον κόσμο.

Ηταν δίκαιο και το έκανε πράξη η δημοσιογράφος του δικτύου Bloomberg Σάρα Φρίερ, η οποία στις 327 σελίδες του «No Filter: The Inside Story of Instagram» (εκδ. Simon & Schuster) αποτύπωσε όχι απλώς μια πολυδαίδαλη αφήγηση για τη δεκαετή πορεία του κοινωνικού δικτύου, αλλά ένα γλαφυρό ντοκουμέντο για όσα συμβαίνουν στον τεχνολογικό ομφαλό της Γης, τη Silicon Valley. Αφορμή για την έκδοση του βιβλίου έδωσε η πολυσυζητημένη αδόκητη αποχώρηση του εφευρέτη του Instagram Κέβιν Σίστρομ τον Σεπτέμβριο του 2018 από τη θέση του CEO της εταιρείας, η οποία από τις αρχές του 2012 ανήκει στη Facebook Inc