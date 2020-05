Αυτή είναι η δημοφιλέστερη μάσκα προστασίας που έχει «τρελάνει» διεθνώς τους fashionistas

To ιταλοαμερικάνικο label Off White που κάνει θραύση στο street style και ειδικά στο νεαρόκοσμο της Αμερικής, κατόρθωσε να παρουσιάσει την πλέον δημοφιλή μάσκα προστασίας κατά της πανδημίας, η οποία «πουλάει τρελά» και διαρκώς εξαντλείται. Ως επώνυμο αξεσουάρ συνέβαλε καθοριστικά για να ξανανέβει η Off White στην κορυφή των πιο δημοφιλών brands παγκοσμίως, σύμφωνα με την καθιερωμένη λίστα της πλατφόρμας Lyst, η οποία ερευνά κάθε μήνα τις συμπεριφορές του αγοραστικού κοινού μελετώντας πρωτίστως τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Η Off White με επικεφαλής τον πολύπλευρο guru της μόδας Virgil Abloh κυκλοφορεί αυτή τη μάσκα σε μαύρο και λευκό με ένα χαρακτηριστικό σχέδιο της εταιρείας, τα βέλη που διασταυρώνονται. Αυτό το προιόν είναι και ο λόγος που εκτινάχθηκαν σε ζήτηση κατά 495% οι μάσκες με αναγνωρίσιμη ετικέτα. Εξαιτίας του η Lyst ανακήξρυξε την Off White «hottest brand in the world» ενώ οι New York Times συνέκριναν τον Abloh με τον αξέχαστο Karl Lagerfeld από πλευράς επιρροής.