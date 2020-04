1ο Online Mindspace MeetUp για τον κορωνοϊό με την Κατερίνα Πραματάρη

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Partner στο Uni.Fund (http://uni.fund), ένα από τα νέα funds που δημιουργήθηκαν μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Technology Transfer) και στόχο τη χρηματοδότηση ομάδων και επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια.

Έχει σημαντική επιχειρηματική εμπειρία, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της στην Procter&Gamble στις Βρυξέλλες και ως ιδρυτικό μέλος σε δύο εταιρίες τεχνολογίας. Είναι επίσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και θεωρείται top expert σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πεδία του ηλεκτρονικού εμπορίου, της επιχειρηματικής αναλυτικής και του Internet of Things (IoT), όπου έχει δημοσιεύσει ευρέως και έχει επιβλέψει πλήθος διδακτορικών και ερευνητικών έργων.

Η Κατερίνα έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη της θερμοκοιτίδας ACEin του ΟΠΑ, η οποία έχει βραβευτεί για τη συμβολή της στη διασύνδεση Πανεπιστημιακών start-ups με τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει περισσότερες από 200 ομάδες και έχει συντονίσει πολλαπλές δράσεις στήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (όπως bootcamp επιχειρηματικότητας, τον Πανεπιστημιακό Διαγωνισμό Ennovation, το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας ΥES, κ.ά.). Computers and OR, Supply Chain Management-An International Journal, Journal of Information Technology, International Journal of Information Management.