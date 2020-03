Το νέο τραγούδι του Μπόνο των U2 για τον κορωνοϊό

Ο αρχηγός των U2, Bono, παρουσίασε το πρώτο του τραγούδι από το 2017, εμπνευσμένο από τους Ιταλούς που βρίσκονταν σε καραντίνα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος παρουσίασε το τραγούδι με τίτλο « Let Your Love Be Known» στον λογαριασμό του στο Instagram με τη λεζάντα: «Για τους Ιταλούς που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης ... για τους Ιρλανδούς ... ΓΙΑ τον ΚΑΘΕΝΑ που αυτή την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου βρίσκεται σε δύσκολη θέση και εξακολουθεί να τραγουδάει. Για τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους φροντιστές στην πρώτη γραμμή, για εσάς τραγουδάμε».

Προφανώς από το σπίτι του στο Δουβλίνο, ο Bono αναφέρει ότι έγραψε τo «Let Your Love Be Known» μία ώρα πριν από την ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το ερμηνεύει σόλο στο πιάνο. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής περπατά σε ένα έρημο Δουβλίνο και μιλούν για απομόνωση και φόβο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Αλλά εμπνευσμένο από τα βίντεο των Ιταλών που βρίσκονται σε καραντίνα και τραγουδούν ο ένας στον άλλο από τα μπαλκόνια τους, το τραγούδι αναφέρει: «Δεν μπορείτε να αγγίξετε αλλά μπορείτε να τραγουδήσετε στις ταράτσες / να τραγουδήσετε από το τηλέφωνο / να τραγουδήσετε και να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα σταματήσετε / τραγουδήστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι».ο νέο τραγούδι του Bono κυκλοφόρησε την ημέρα της Γιορτής του Αγίου Πατρικίου (17 Μαρτίου) όταν στην Ιρλανδία ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις λόγω των οδηγιών για κοινωνική απομόνωση που τέθηκαν σε ισχύ σε όλο τον κόσμο.