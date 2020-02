Στις 19 με 22 Μαρτίου ο 11ος τοπικός διαγωνισμός Μηχανικής EBEC Patras

Ο ευρωπαϊκός φοιτητικός οργανισμός BEST που δραστηριοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο των φετινών δραστηριοτήτων, διοργανώνει τον Τοπικό Διαγωνισμό Μηχανικής EBEC για 11η συνεχόμενη χρονιά το χρονικό διάστημα από 19-22 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα. Ο EBEC (European BEST Engineering Competition) είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μηχανικής στην Ευρώπη που διοργανώνεται από τον BEST (Board of European Students of Technology) και αποτελείται από 3 φάσεις: τον τοπικό γύρο, τον εθνικό και τέλος τον πανευρωπαϊκό τελικό.

Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο κατηγορίες το Case Study και το Team Design, ενώ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, σε ομάδες, της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή: εδώ