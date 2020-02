Η Λουξ ήταν χορηγός του 23ου Ιστορικού Ράλλυ Monte Carlo

Η Λουξ που εδώ και 70 χρόνια δίνει το «παρών» σε πλήθος διοργανώσεων, αποτέλεσε χορηγό της εκκίνησης του Ιστορικού Ράλλυ Monte Carlo 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, παρουσία πλήθους κόσμου και προσωπικοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, η Αθήνα φιλοξένησε για μια ακόμα χρονιά την εκκίνηση του Ιστορικού Ράλλυ Monte Carlo, που πραγματοποιήθηκε για 1η φορά το 1998, αποτελώντας μέχρι και σήμερα μια διαχρονική και ξεχωριστή διοργάνωση. Η Λουξ που γιορτάζει φέτος 70 χρόνια παράδοσης, ιστορίας και απόλαυσης βρέθηκε κοντά στα 4 ελληνικά πληρώματα που διένυσαν συνολικά 2.500 χλμ. με αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 40 ετών.

Ο σκοπός διεξαγωγής του Ιστορικού Ράλλυ Monte Carlo συνάδει με την πολύχρονη πορεία της Λουξ που από το 1950 προχωρά με στέρεα βήματα χάρη στην σταθερή προτίμηση του κοινού εντός κι εκτός συνόρων.

*Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, που τη φετινή χρονιά συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με διακρίσεις σε αξιόλογες διοργανώσεις, όπως στα Corporate Superbrand Greece, European Business Awards, Diamonds of the Greek Economy, Healthy Diet Awards κλπ., έχει καταξιωθεί στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea, που λάνσαρε η εταιρεία, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.