Πρωτιά & 4η θέση για τη Λέσχη Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σε διεθνή διαγωνισμό στην Πολωνία

Την 1η και 4η θέση στην κατηγορία Line Following Enhanc3d του διαγωνισμού Robotic Arena κατέκτησε η Λέσχη Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τo ρομπότ «Dromeas X». Επίσης, στον ίδιο διαγωνισμό κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία Line Following Drag και την 4η θέση στην κατηγορία Line Following Turbo, με το ρομπότ «enorasisXdromeas».

Ο διαγωνισμός Robotic Arena είναι ένας διεθνής διαγωνισμός Ρομποτικής, ο οποίος διεξήχθη για 12η συνεχόμενη χρόνια στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, στις 25 Ιανουαρίου 2020. Φέτος συγκέντρωσε 406 συμμετέχοντες από 12 χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.

Το ρομπότ «enorasisXdromeas» είναι ένα καινοτόμο τεχνολογικό αποτέλεσμα της συνεργασίας της Λέσχης Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με το Robotics Lab του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο.

Η εν λόγω συνεργασία, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, αποτελεί μία από τις στρατηγικές δράσεις εξωστρέφειας της Λέσχης Ρομποτικής με σκοπό τις διεπιστημονικές διακρατικές συνεργασίες και τη διάχυση της τεχνογνωσίας σε διεθνές επίπεδο. Στον διαγωνισμό, έγινε η πρώτη, πολλά υποσχόμενη, δημόσια εμφάνιση του ρομπότ «enorasisXdromeas», μέσα από το οποίο επιχειρείται η τεχνολογική ώσμωση διαφορετικών μεθόδων ελέγχου ρομπότ με σκοπό να κατασκευαστεί ένα από τα πιο γρήγορα ρομπότ στον κόσμο. Επίσης, η Λέσχη Ρομποτικής, στο πλαίσιο της μετάδοσης της γνώσης προς το ευρύ κοινό, διαθέτει ελεύθερα επιλεγμένα τμήματα (https://gitlab.com/robotics_club/Dromeas) της τεχνογνωσίας και εμπειρίας, που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή ρομπότ, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να κατασκευάσει και να προγραμματίσει ένα ρομπότ ακολούθησης γραμμής (Line Following Robot).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ακολουθεί και ανακοίνωση για τις νέες αντικαπνιστικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Υγείας

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- Αριθμ. Πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: "Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της"

- Δημοσίευση στο ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019 της Αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."