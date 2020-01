H Ζένια Σολδάτου από το Power of Love αποκάλυψε ότι έχει κρίσεις πανικού

Η πρώην παίκτρια του Power of Love Ζένια Σολδάτου μίλησε στην κάμερα του Μεσημέρι #Yes για το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει και για την εμπειρία της μέσα από το Power of love.

Όπως είπε: «Αντιμετωπίζω κρίσεις πανικού. Μου είπαν να επισκεφθώ έναν ειδικό, για αντικαταθλιπτικά. Μέσα στο παιχνίδι, αλλά και όταν τελείωσε, πέρασα αρκετά δύσκολα ψυχολογικά.

Με έναν παίκτη που υπήρξε κάτι ερωτικό μετά, ήταν μια δυσάρεστη εμπειρία για μένα. Με τον Βασίλη Χαλκιά δεν είμαστε μαζί πια. Είχα κάνει σχέση και με τον Bill Σαντριά, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε καθαρά να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις και αυτό έγινε.

Αντικειμενικά, η Άννα δεν άξιζε να είναι νικήτρια.

Ο Βασίλης Χαλκιάς μου είχε πει πως άνθρωπος της παραγωγής του είχε πει να είναι λίγο πιο αντιδραστικός, να έχει πιο πολύ ένταση. Μας είχαν πει στην αρχή του reality, πως μετά το παιχνίδι θα ανοίξουν πολλές πόρτες για μας. Δεν είχαμε καμία βοήθεια. Το μόνο που κερδίσαμε ήταν να ανεβάσουμε κάποια μεροκάματα σε κάποια μαγαζιά που δουλεύαμε».

Πλέον η Ζένια Σολδάτου αποφάσισε να ασχοληθεί με το εμπόριο τροφίμων.