Ολοκληρώνεται την Παρασκευή το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Τίτλοι τέλους πέφτουν την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 για τις προβολές του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στο χώρο της «Αγοράς Αργύρη» στην οδό Αγίου Ανδρέου και Ζαίμη στην Πάτρα (η διοργάνωση ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου).

Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας ξεκινά στις 5 το απόγευμα με την ταινία «El silencio de otros» (The silence of others - Η σιωπή των άλλων). Ακολουθεί στις 6.30 το «Hell and Hope» (Κόλαση και Ελπίδα) που είναι παραγωγή του Voice of America ενώ στις 7.30 θα «ξεδιπλωθεί» η πολύ ιδιαίτερη ιστορία του «Ζωγράφου της Σκηνής» (Il Pittore della Tenda), Emanuele Modica. Τέλος στις 9 το βράδυ της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης.

Με την ταινία της Δήμητρας Ζήρου «SUDAMÉRICA –Τα Χίλια Χρώματα της Ζωής» (SUDAMÉRICA – The Colors of Life) ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών προβολών. Πρόκειται για μία «πολυεθνική» συμπαραγωγή (Greece, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay) η οποία ακολουθεί τα «καταστροφικά ίχνη» της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση, από την Κολομβία έως τη Γη του Πυρός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 The silence of others / El silencio de otros / Η σιωπή των άλλων

Σκηνοθέτης: Almudena Carracedo, Robert Bahar

Παραγωγοί: Almudena Carracedo, Robert Bahar

Διάρκεια: 96’

Χώρα Παραγωγής: Ισπανία 2018

Μπορεί να έχουν περάσει πάνω από σαράντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ισπανία, οι πληγές όμως δεν λένε να κλείσουν, όσο το εθνικό αφήγημα αποσιωπά τα απάνθρωπα εγκλήματα του φρανκικού καθεστώτος. Ένα γενναίο και συγκινητικό ντοκιμαντέρ, που καταγράφει, επί μία επταετία, τον αγώνα των επιζώντων ενάντια στη λήθη που επιβάλλει το κράτος. Πολλές φορές, η κραυγή των λίγων για δικαιοσύνη είναι αρκετή για να σπάσει την εγκληματική σιωπή των πολλών.

18.30 Hell and Hope / Κόλαση και Ελπίδα

Σκηνοθέτης: Amish Srivastava

Σενάριο: Amish Srivastava

Παραγωγή: Voice of America

Διάρκεια: 57’

Χώρα Παραγωγής: USA (2019)

Οι στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους απήγαγαν, βασάνισαν, βίασαν και πούλησαν χιλιάδες κορίτσια μέχρι τώρα. Μερικά κορίτσια προσπάθησαν να διαφύγουν με κίνδυνο της ζωής τους. Τι τους συνέβη; Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία αυτών των κοριτσιών. Αυτή η ταινία μιλάει τόσο για τις τρομαχτικές εμπειρίες των κοριτσιών αλλά και πως άλλαξαν οι ζωές τους. Αυτή είναι μια από τις πρώτες μαρτυρίες που δείχνουν στον κόσμο πόσο δύσκολο είναι τα θύματα του ISIS να αρχίσουν να επουλώνουν τις πληγές τους.

Το σχόλιο του σκηνοθέτη: Είχα την ευκαιρία να ζήσω από πρώτο χέρι αυτή την εμπειρία καθώς ήμουν ρεπόρτερ στην εμπόλεμη ζώνη. Ένιωσα και εγώ ο ίδιος τον πόνο που κουβαλούσε η κοινωνία, βλέποντας πως μπορεί μια κοινότητα να καταλήξει έτσι. Στα περισσότερα μέρη ήταν η πλειοψηφία εναντίων της μειοψηφίας και σε άλλες η επίδραση του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να δώσω αυτό το συναίσθημα το κοινό που θα δει την ταινία μου και βρίσκεται σε μια πολύ πιο άνετη και προνομιακή θέση. Για να κρατήσω το κόστος χαμηλό έπρεπε να μάθω να κινηματογραφώ, να κάνω μοντάζ αλλά και να σκηνοθετώ και το έκανα. Έκανα ακόμη και την αφήγηση.

19.30 Il Pittore della Tenda / Ο ζωγράφος της Σκηνής

Σκηνοθέτης: Renato Lisanti

Σενάριο: Renato Lisanti, SalvoTaranto

Παραγωγή: Renato Lisanti

Διάρκεια: 72’

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία (2018)

Παλέρμο, 1969. Μια περίεργη μεγάλη πράσινη σκηνή γεμίζει την πλατεία Politeama. Μέσα της υπάρχουν καμβάδες που εκφράζουν πόνο, οργή, υποδούλωση και τη λαχτάρα για δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δουλειά του νεαρού αγρότη Emanuele Modica και δείχνουν την εναντίωσή του απέναντι στην Μαφία: μια ειρηνική εκδίκηση προς αυτούς που σκότωσαν τον πατέρα του. Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε ακριβώς από αυτό τον θρήνο ως ο «Ζωγράφος της σκηνής» που από τότε άρχισε να εκθέτει τους πίνακές του στις πλατείες της Ιταλίας στη σκιά της σκηνής του που εδώ και τριάντα χρόνια είναι το σπίτι του. Εδώ και χρόνια ο Modica έχει χαρεί ιδιαίτερης επιτυχίας και είναι αγαπητός ανάμεσα στους κριτικούς τέχνης και κουλτούρας σε όλη την χερσόνησο. Ο κόσμος θυμάται μέχρι και σήμερα τις συνταρακτικές του εκθέσεις. Πέρα από την επιτυχία συνεχίζει να ζει στο παρασκήνιο, ζώντας αυτή τη μοναδική καλλιτεχνική συνθήκη, έχοντας ένα μόνο σκοπό: να πολεμήσει τη μαφία μέσω της τέχνης.

O Emanuele Modica είναι πλέον 80 ετών και ζει μακριά από την ίδια τη Σικελία που δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει ποτέ την αξία της τέχνης του και τον εξοστράκισε μια δεκαετία πριν. Τα τελευταία 16 χρόνια η σκηνή του μαζεύει σκόνη στο μουσείο-σπίτι του στην περιοχή της Πάρμα, χιλιάδες χιλιόμετρά μακριά από την πατρίδα του. Μέχρι που μια μέρα, αν και σε προχωρημένη ηλικία, αποφασίζει να ταξιδέψει πίσω εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Η επάνοδός του στην Σικελία είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο όπου ο μεγάλος πια σε ηλικία καλλιτέχνης μιλάει για την δική του μοναδική ιστορία.

21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

21:30 SUDAMÉRICA – The Colors of Life / SUDAMÉRICA –Τα Χίλια Χρώματα της Ζωής

Σκηνοθέτης: Δήμητρα Ζήρου

Παραγωγή: Γιάννης Τζώρτζης

Διάρκεια: 105’

Χώρα παραγωγής : Greece, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay

Έτος παραγωγής: 2018

Ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από ένα οδοιπορικό 17.135 χλμ. της Ελληνικής ΜΚΟ Green Project, από την Κολομβία έως τη Γη του Πυρός. Από τις φυτείες του καφέ της Κολομβίας, στην Εκουαδοριανή Αμαζονία όπου η Chevron, πρώην Texaco, έχει προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή, από τα υψίπεδα του Περού και της Βολιβίας, στο Παντανάλ της Βραζιλίας, τον μεγαλύτερο υγροβιότοπο στον πλανήτη, και από τα λασπωμένα νερά του Ρίο ντε λα Πλάτα, στις αλπικές λίμνες και τα παγόβουνα της νότιας Χιλής, για να καταλήξει στις αποικίες των θαλάσσιων λεόντων και των κορμοράνων στην Ουσουάια στη Γη του Πυρός, και ακόμη πιο μακριά, στη νοτιότερη άκρη, εκεί που ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός Ωκεανός ενώνουν τα νερά τους. Το οδοιπορικό αυτό ανακηρύχθηκε One Success Story 2014 από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, η οποία το έχει θέσει υπό την αιγίδα της.

*Στο πλαίσιο των προβολών την Πέμπτη 23/1 στις 19.30, στην Πάτρα και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου βρέθηκε η σκηνοθέτιδα και ακτιβίστρια Iara Lee, για την παρουσίαση της ταινίας της «Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara/Η Ζωή Περιμένει: Το Δημοψήφισμα και η Αντίσταση στη Δυτική Σαχάρα». Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους σινεφίλ του κοινωνικο-πολιτικού ντοκιμαντέρ, να βρεθούν κοντά σε μία από τις πιο καταξιωμένες σκηνοθέτιδες του είδους.