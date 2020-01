Η Ελλάδα κέρδισε τη μάχη με το... "Ιαπωνικό γιαούρτι"

Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει μια ιαπωνική εταιρεία-κολοσσό και να κατοχυρώσει το σήμα του ελληνικού γιαουρτιού «greek yogurt» υπέρ της, στη μακρινή αγορά της Απω Ανατολής.

Το θέμα είχε προκύψει όταν το 2018 Ελληνας διπλωμάτης στην Ιαπωνία εκχώρησε, με ψεύτικο πιστοποιητικό, το ελληνικό εμπορικό σήμα του γιαουρτιού σε ιαπωνική εταιρεία!

Το θέμα είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο προκαλώντας την άμεση αντίδραση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, ενώ ο διπλωμάτης είχε ανακληθεί από το 2018 (από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά).

Η Ελλάδα, για να προλάβει τις εξελίξεις, προσέφυγε στον ιαπωνικό φορέα κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων Japan Patent Office, ο οποίος έκρινε ότι η χρήση του εμπορικού σήματος «Τhe Greek Yogurt» από την εταιρεία-κολοσσό των γαλακτοκομικών της Ιαπωνίας, Meiji Co, θα πρέπει να ακυρωθεί.

Η απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα αν λάβει κανείς υπ' όψιν του ότι η ιαπωνική αγορά στον τομέα του γιαουρτιού είναι πολύ μεγάλη, ενώ η Meiji Co κατέχει το 40% αυτής.

Πάντως, η ιαπωνική γαλακτοβιομηχανία αναμένεται να καταθέσει έφεση επί της αρχικής απόφασης μέσα σε 40 μέρες. Η Ελλάδα ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τη διεύρυνση της εφαρμογής της απόφασης αυτής, καθότι η εφαρμογή της απόφασης δεν αφορά το σύνολο των χρήσεων του εμπορικού σήματος, αλλά μόνο τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου οικονομικών σχέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Τόκιο, η θετική απόφαση για την Ελλάδα εστιάζει στην «ποιότητα του προϊόντος» ως το έννομο αγαθό που τυγχάνει προστασίας, έναντι πιθανής κακής χρήσης του που θα μπορούσε να «δημιουργήσει λανθασμένη αντίληψη για την ποιότητα του προϊόντος».

Οπως αναφέρεται στην έκθεση, «είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζουμε, που ένας επίσημος φορέας εκτός ΕΕ αναγνωρίζει τη διακριτή και ιδιαίτερη ποιότητα του ελληνικού γιαουρτιού ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού προϊόντος, το οποίο, σύμφωνα με τους Ιάπωνες κριτές, έχει αναγνωριστεί στην ιαπωνική αγορά ότι παράγεται με “χρήση παραδοσιακού Ελληνικού στελέχους”, ή “μέσω της παραδοσιακής ελληνικής μεθόδου”. Η ανωτέρω επίσημη ιαπωνική θέση, ανταποκρίνεται πλήρως στις ελληνικές, και αποτελεί πρόκριμα για την διεκδίκηση της αναγνώρισης της “ιδιαίτερης ποιότητας του ελληνικού γιαουρτιού” και σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ταυτόχρονα, η εν θέματι απόφαση, αποτελεί σημαντικό επιχείρημα, στην προσπάθεια της Ενωσης Ελλήνων Κτηνοτρόφων και του ΥΠΑΑΤ, για να κατοχυρώσουν την ονομασία “ελληνικό γιαούρτι” στο πλαίσιο των προγραμμάτων ποιότητας τροφίμων της ΕΕ. Επιπλέον, αποδεικνύεται από την εν θέματι απόφαση, ότι ήταν λανθασμένη η άποψη όλων εκείνων, οι οποίοι ισχυρίζονταν, ότι το ελληνικό γιαούρτι δεν προστατεύεται εκτός ΕΕ. Ο ίδιος ο ιαπωνικός οργανισμός, περιγράφει στην απόφαση του το θεσμικό πλαίσιο προστασίας».

Η πρεσβεία στο Τόκιο, πάντως, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για υπόλοιπες χρήσεις του εμπορικού σήματος. «Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της απόφασης δεν εκτείνεται σε όλο το εύρος χρήσεων του εν θέματι εμπορικού σήματος, επομένως θα πρέπει μέσα στις επόμενες 40 ημέρες, που είναι το διάστημα κατά το οπoίο η ιαπωνική εταιρεία Meiji Co, μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης να διεκδικήσουμε τη διεύρυνση εφαρμογής της και για τις υπόλοιπες χρήσεις του εμπορικού σήματος, όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι, σε περίπτωση εκ μέρους μας κακών χειρισμών, θα μπορούσε να χαθεί η μοναδική αυτή ευκαιρία» τονίζεται στην έκθεση.

Το σκάνδαλο με το γιαούρτι

Το σκάνδαλο με το ελληνικό γιαούρτι αποκάλυψε η εφημερίδα «Βραδυνή της Κυριακής» τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ψεύτικο πιστοποιητικό για το γιαούρτι είχε δοθεί στους Ιάπωνες τον Απρίλιο του 2018, ενώ ο Έλληνας πρέσβης εξήρε την ποιότητα του ιαπωνικού γιαουρτιού σε συνεντεύξεις Τύπου που παραχώρησε τότε! Λίγες ημέρες αργότερα, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Νίκο Κοτζιάς ανακάλεσε στην Αθήνα τον εν λόγω διπλωμάτη από την Ιαπωνία, δύο χρόνια νωρίτερα από την προγραμματισμένη επιστροφή του.

Το έγγραφο που είχε δοθεί στους Ιάπωνες έφερε την ελληνική σημαία καθώς επίσης και την υπογραφή του Έλληνα πρέσβη και σε αυτό αναγραφόταν η ένδειξη «The embassy of Greece approves “meizi The GREEK YOGURT” as an authentic Greek Yogurt».

Το θέμα είπε προκαλέσει τον περασμένο Σεπτέμβριο και την άμεση αντίδραση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη ο οποίος σε συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ζήτησε να επιταχυνθούν οι νομικές κινήσεις για την προστασία του γνωστού γαλακτοκομικού προϊόντος.

