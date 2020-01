Ξεκινά την Κυριακή το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Με την προβολή τριών ταινιών, ξεκινά το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής 19 Ιανουαρίου στην «Αγορά Αργύρη», το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο συνδιοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ.

Ο κύκλος των προβολών θα ανοίξει στις 5:00 το απόγευμα, με την προβολή της ταινίας «Are you going to school today? Θα πας στο σχολείο σήμερα;» του Anupama Srinivasan. Στις 6:00 το απόγευμα θα προβληθεί η ταινία του Άρη Χατζηστεφάνου «Make the economy scream».

Η Τελετή έναρξης του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 το απόγευμα, παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και του κέντρου δημιουργικού ντοκιμαντέρ, ενώ θα παραστεί και θα μιλήσει ο σκηνοθέτης Τάκης Σακελαρίου.

Αμέσως μετρά θα προβληθεί η ταινία «Riders of destiny – Οι αναβάτες του πεπρωμένου» του Michael Niermann. Η πρώτη μέρα των προβολών θα κλείσει με την συναυλία από την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης».

Oι ταινίες της Κυριακής

«Are you going to school today? Θα πας στο σχολείο σήμερα;»

Η 10χρονη Anjali ζει σε ένα χωριό στη Rajasthan της Δυτικής Ινδίας, της αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο και έχει όνειρο να δουλέψει σε έναν ξενώνα σε μια μακρινή πόλη την ερχόμενη χρονιά. Για ένα παιδί από χωριό τι σημαίνει το να πηγαίνει στο σχολείο; Ακόμη περισσότερο τι σημαίνει για ένα παιδί να μην πηγαίνει και ειδικά αν είναι κορίτσι; Η ταινία μας μεταφέρει στα επαρχιακά κρατικά σχολεία ανάμεσα στις φυλές της περιοχής του Dungarpur στο νότιο Rajasthan. Βλέπουμε παιδιά που έρχονται από δύσκολα μέρη και με πολύ λίγα εφόδια, ορφανά από πατέρα, που πρέπει να μεγαλώσουν τα μικρότερα αδέρφια τους. Ακόμη και αν η ταινία ασχολείται με την προσπάθεια των δασκάλων, κυρίως αναλύει την σχέση των παιδιών με το σχολείο. Έτσι φαίνεται ότι μια ερώτηση είναι κάθε μέρα το ίδιο επίκαιρη: Θα πας στο σχολείο σήμερα;

Σκηνοθέτης: Anupama Srinivasan

Σενάριο: Anupama Srinivasan

Παραγωγή: PSBT

Διάρκεια: 59’

Χώρα Παραγωγής: Ινδία 2019

«Make the economy scream»

Ένας Έλληνας δημοσιογράφος ταξιδεύει στη Βενεζουέλα προσπαθώντας να καταλάβει γιατί οι πολιτικοί της χώρας του ασχολούνται με το αν υπάρχει χαρτί υγείας στο Καράκας. Με συνεχείς διαδρομές από τις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας μέχρι τα σύνορα της Κολομβίας και πίσω στην Ευρώπη, ανακαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που περιγράφουν τα ελληνικά και τα διεθνή ΜΜΕ.

Σκηνοθέτης/ Σενάριο/ Παραγωγή: Άρης Χατζηστεφάνου

Διάρκεια: 80’

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα

Ετος παραγωγής: 2019

«Riders of destiny – Οι αναβάτες του πεπρωμένου»

Σε ένα απομονωμένο νησί της Ινδονησίας, δύο παιδιά ηλικίας πέντε και επτά ετών προπονούνται εξαντλητικά κάθε μέρα, υπό αντίξοες συνθήκες, με στόχο να θριαμβεύσουν στους εθνικούς αγώνες ιπποδρομίας. Χωρίς προστατευτικό ρουχισμό, δίχως σέλα και τα κατάλληλα παπούτσια, οι δύο ανήλικοι αναβάτες τρέχουν με ταχύτητες που αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα, αν όχι και τη ζωή τους. Μια ξέφρενη κούρσα προς μια προδιαγεγραμμένη μοίρα και την οριστική απώλεια της αθωότητας.

Σκηνοθέτης: Michael Niermann

Διάρκεια: 88

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία

Χρονιά παραγωγής: 2019

Το πρόγραμμα των προβολών της Δευτέρας 20 Ιανουαρίου

17:00 Happy princes / Ευτυχισμένοι πρίγκηπες

Σκηνοθέτης: Πάνος Δεληγιάννης

Σενάριο: Νατάσα Σέγκου, Πάνος Δεληγιάννης, Σωτήρης Καραμεσίνης

Παραγωγή: Αργύρης Παπαδημητρόπουλος

Διάρκεια: 82

Χώρα παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία

Ετος παραγωγής: 2018

Σύνοψη: Από την καρδιά μιας φαβέλας του Ρίο έως το Άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, το θέατρο ανοίγει τα φτερά μιας ομάδας παιδιών για μια ελεύθερη πτήση πάνω από τους φόβους, τα όνειρά τους και τις ακραίες αντιφάσεις της πόλης τους, όπου όπλα και κρουστά χτυπάνε στον ίδιο ξέφρενο ρυθμό.

18.30 Sleeping in ruins

Σκηνοθέτης: Horen Ghareeb, Hardi Qadir Ibrahim

Σενάριο: Hardi Qadir Ibrahim, Horen Ghareeb

Παραγωγή: Horen Ghareeb

Διάρκεια: 68´

Χώρα Παραγωγής: Ιράκ

Ετος Παραγωγής: 2019

Σύνοψη: Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με τον δεκατετράχρονο Αμπντούλ και το άλογό του Ζούζου να περιφέρονται στην πόλη, ενώ εμείς ανακαλύπτουμε την Μοσούλη μαζί τους. Ερείπια, πλήθος κόσμου, θλιμμένα πρόσωπα, ανάπηροι και εγκαταλελειμμένα άλογα. Ένα άλογο, του οποίου τα κόκαλα φαίνονται, βρίσκεται παρατημένο κοντά σε ένα τζαμί γεμάτο οπές από σφαίρες.

Το ντοκιμαντέρ εξιστορεί την ζωή απλών ανθρώπων από την Μοσούλη που βρίσκονταν εκεί όταν ο ISIS κατέλαβε την πόλη. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν μέρος της ζωή τους, καθώς και αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ παρέμειναν εκεί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της απελευθέρωσης, χάνοντας και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Ο πόλεμος τους είχε αγγίξει με τα κτηνώδη χέρια του. Η Μοσούλη απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 2017, οι κάτοικοί της, όμως, συνεχίζουν να περνούν τις ημέρες τους δίπλα στους νεκρούς και τις νύχτες τους στα ερείπια. Λες και η μεταπολεμική περίοδος είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο της δυστυχίας τους.

19.30 Starting with Fragments / Ξεκινώντας με κομμάτια

Σκηνοθέτης: Omar Shalash, Robert Dobe

Σενάριο: Robert Dobe

Παραγωγή: Uwe Nadler, DoritJeßner

Διάρκεια: 80’

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία (2019)

Σύνοψη:

Όταν ο Tamer Alawam σκοτώθηκε από χειροβομβίδα το 2012, άφησε πάνω από 300 ώρες πλάνα από την Συριακή επανάσταση- εικόνες που είχαν ως στόχο να δείξουν τη Συρία εκ των έσω. Συναισθηματικά φορτισμένοι από την πλημμύρα αυτών των εικόνων και οδηγούμενοι από συναισθήματα θλίψης, ευθύνης και αδυναμίας, δύο νέοι παραγωγοί και φίλοι του Tamer στην μακρινή Γερμανία ξεκινούν την δική τους αναζήτηση για απαντήσεις. Ενώ ένας από αυτούς συναντά τους συντρόφους του Τamer για να μάθει περισσότερα για τα κίνητρα του φίλου του, ο άλλος αρχίζει να συλλέγει αντιδράσεις στη γερμανική κοινωνία προς τον πόλεμο στη Συρία. Ένα ντοκιμαντέρ για την ανθρωπότητα, την ευθύνη και τη δυσκολία εύρεσης του σωστού τρόπου δράσης.

21:00 Zero Impunity / Μηδενική ανοχή

Σκηνοθεσία: Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies

Παραγωγός/Παραγωγοί:Marion Guth, Stéphan Roelants, François Le Gall, Louise Cosserat

Χώρα Παραγωγής: Λουξεμβούργο, Γαλλία

Έτος Παραγωγής:2018

Διάρκεια:93´

Σύνοψη: Ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό πρότζεκτ, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας που έχει στόχο να θέσει τέλος στην ατιμωρησία των ενόχων διάπραξης σεξουαλικών εγκλημάτων εν καιρώ πολέμου. Ένα κολλάζ από έξι δημοσιογραφικές έρευνες που διεισδύουν σε εμπόλεμες ζώνες, αίθουσες δικαστηρίων και κελιά φυλακών, ξεσκεπάζοντας τους σκοτεινούς μηχανισμούς αποσιώπησης της βίας και φίμωσης των ανυπεράσπιστων θυμάτων. Ένα ντοκιμαντέρ που σπάει την ανατριχιαστική ομερτά της συνενοχής, παρακινώντας σε ανάληψη δράσης.