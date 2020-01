Ξεκινά την Κυριακή 19/1 στην Πάτρα το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 ανοίγει τις πύλες του, στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη, στην οδό Αγ. Ανδρέου και Ζαίμη στην Πάτρα, το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με συνδιοργανωτή τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Το πρόγραμμα για την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, Κυριακή 19 Ιανουαρίου έχει ως εξής:

Στις 17.00 προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο: Are you going to school today? – Θα πας στο σχολείο σήμερα ; (Anupama Srinivasan- Ινδία διάρκειας, 59 λεπτών).

Σύνοψη: Η 10χρονη Anjali ζει σε ένα χωριό στη Rajasthan της Δυτικής Ινδίας, της αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο και έχει όνειρο να δουλέψει σε έναν ξενώνα σε μια μακρινή πόλη την ερχόμενη χρονιά. Για ένα παιδί από χωριό τι σημαίνει το να πηγαίνει στο σχολείο; Ακόμη περισσότερο τι σημαίνει για ένα παιδί να μην πηγαίνει και ειδικά αν είναι κορίτσι; Η ταινία μας μεταφέρει στα επαρχιακά κρατικά σχολεία ανάμεσα στις φυλές της περιοχής του Dungarpur στο νότιο Rajasthan. Βλέπουμε παιδιά που έρχονται από δύσκολα μέρη και με πολύ λίγα εφόδια, ορφανά από πατέρα, που πρέπει να μεγαλώσουν τα μικρότερα αδέρφια τους. Ακόμη και αν η ταινία ασχολείται με την προσπάθεια των δασκάλων, κυρίως αναλύει την σχέση των παιδιών με το σχολείο. Έτσι φαίνεται ότι μια ερώτηση είναι κάθε μέρα το ίδιο επίκαιρη: Θα πας στο σχολείο σήμερα;

18.00 προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο: Make the economy scream (Άρης Χατζηστεφάνου- Ελλάδα, διάρκειας 80 λεπτών)

Σύνοψη: Ένας Έλληνας δημοσιογράφος ταξιδεύει στη Βενεζουέλα προσπαθώντας να καταλάβει γιατί οι πολιτικοί της χώρας του ασχολούνται με το αν υπάρχει χαρτί υγείας στο Καράκας. Με συνεχείς διαδρομές από τις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας μέχρι τα σύνορα της Κολομβίας και πίσω στην Ευρώπη, ανακαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που περιγράφουν τα ελληνικά και τα διεθνή ΜΜΕ.

19.30 η τελετή έναρξης με την παρουσία τοπικών αρχών.

20.00 προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο: Riders of destiny- Οι αναβάτες του πεπρωμένου (Michael Niermann- Γερμανία, διάρκειας 88 λεπτών)

Σύνοψη: Σε ένα απομονωμένο νησί της Ινδονησίας, δύο παιδιά ηλικίας πέντε και επτά ετών προπονούνται εξαντλητικά κάθε μέρα, υπό αντίξοες συνθήκες, με στόχο να θριαμβεύσουν στους εθνικούς αγώνες ιπποδρομίας. Χωρίς προστατευτικό ρουχισμό, δίχως σέλα και τα κατάλληλα παπούτσια, οι δύο ανήλικοι αναβάτες τρέχουν με ταχύτητες που αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, ρισκάροντας τη σωματική τους ακεραιότητα, αν όχι και τη ζωή τους. Μια ξέφρενη κούρσα προς μια προδιαγεγραμμένη μοίρα και την οριστική απώλεια της αθωότητας.

21.30 Συναυλία μουσικής δωματίου με το quinteto εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, με έργα Μότσαρτ, Σκαλκώτα και Piazzola. Μουσικοί Μαριάννα Σαφάροβα 1ο βιολί, Τόκαρεβ Γιαροσλάβ 2ο βιολί, Ρόμπερτ Σμαγκούλοβ βιόλα, Νικολάι Κομισάροβ βιολοντσέλο, Βιλέν Καραπετσιάν κοντραμπάσο

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site

www.peloponnisosdocfestival.com και ακολουθήστε στο

https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ.