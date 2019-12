«Χριστούγεννα είναι…», η γιορτινή συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Τα σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, παίρνουν την προσεχή Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ, τη σκυτάλη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, πραγματοποιώντας στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στο Ρίο τη γιορτινή συναυλία με τίτλο «Χριστούγεννα είναι…»

Στη συναυλία συμμετέχουν τα Φωνητικά Σύνολα: Solfege Kodaly, «Χορωδία Δωματίου» , «Παιδική Χορωδία», «Κρούσις» , «Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων», «Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου» με σολίστ την Μαίρη Έλεν Νέζη (mezzo soprano) και τη Νίνα Μεταξά στο πιάνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ΜΕΡΟΣ

Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων

«Το άστρο της Ζωής» (παραμυθοτράγουδο σε κείμενο Σοφίας Κωφού και μουσική Ευγένιου Βούλγαρη) Διδασκαλία: Ευγένιος Βούλγαρης.

Σύνολο κρουστών «ΚΡΟΥΣΙΣ»

A. Glazounov – “The Hail” from the ballet “The seasons”

P. I. Tchaikovsky “Dance of the Sugar Plum Fairy” from the ballet “The Nutcracker”

Solo: Ανδρέας & Αλέξης Σπανόπουλος, Νίκος Δριμάλας, Ηλίας Μπούσιος

“Christmas World”

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορες χώρες του Κόσμου σε μεταγραφή για σύνολο κρουστών

Kommet Ihr Hirten (BOHEMIA)

Les anges dans nos campagnes (FRANCE)

O Du Fröhliche (ITALY / GERMANY) Hark!

Jingle Bells (USA)

Μεταγραφή & Διδασκαλία: M. Mankovsky

Παιδική Χορωδία

Carl Strommen – Carols Four

Ντινγκ- ντονγκ, ύμνος χαρωπός

(Παραδοσιακό Γαλλίας 16ου αιώνα) Διδασκαλία – Πένυ Γιαννοπούλου

Συνοδεία πιάνου : Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

«Κρούσις» & «Παιδική Χορωδία»

Adolphe Charles Adam - O Holy Night (FRANCE)

(Μεταγραφή- M. Mankovsky)

Φωνητικό Σύνολο Solfez Kodaly

Παραδοσιακά Επτανησιακά Κάλαντα

Δ. Σινούρης - Χριστούγεννα

D.& J. Perry – Chanter Alleluia

Διδασκαλία: Αρετούσα Νικολοπούλου

Συνοδεία πιάνου : Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

«Χορωδία Δωματίου»

W. A. Mozart -Alleluia

N. Hirsch - Bashana Haba’ah

M. Leontovich - Carol of the Bells

K. Hampton - Praise His Holy Name

Διδασκαλία : Λίνα Γερονίκου

Συνοδεία πιάνου : Νίνα Μεταξά

Φωνητικό Σύνολο Solfez Kodaly & «Χορωδία Δωματίου»

Ο Μικρός Τυμπανιστής (Διασκευή Β.Τενίδης)

Συνοδεία πιάνου : Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου

Β΄ΜΕΡΟΣ

Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου

Μ. Glinka - “Valse – Fantasie”

Α.Dvorak - “Song of the moon”από την όπερα “Rusalka”

Σολίστ: Μαίρη Έλεν Νέζη

Γ. Κωνσταντινίδης: «Δωδεκανησιακή Σουίτα»

G. Bizet - «Quand je vous aimerai..» (Habanera-Carmen)

Σολίστ: Μαίρη Έλεν Νέζη

George Michael - Last Christmas

(Διασκευή για ορχήστρα Γ. Μαυρίδης – Γ. Μεταξά)

Cesar Frank - “ Panis Angelicus

A.Adam - “Cantique de Noel”

Σολίστ: Μαίρη Έλεν Νέζη

Γ. Μεταξάς – Γ. Μαυρίδης

Jazz fantasia “Silent Night” by F. Gruber για πιάνο και ορχήστρα

Σολίστ: Νίνα Μεταξά (πιάνο)

Διδασκαλία –Διεύθυνση: Γ. Μαυρίδη.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αδαμοπούλου Σωτηρία, Αλέξανδρου Όλγα, Αναστασόπουλος Γιάννης, Απανωμεριτάκης Ηλίας, Αραμπατζή Ιωάννα, Ασημακοπούλου Μάνια, Βούλγαρης Σέργιος, Γερανίου Ελένη

Γεωργοπούλου Παναγιώτα, Ζαφειρόπουλος Ανδρέας, Κάργα Μαίρη, Κάριου Παναγιώτα,

Κοτρώνης Αυγουστίνος, Κουκή Χριστίνα, Κουφού Σοφία, Μαρούντα Αριστέα, Μεσσαλάς Γιάννης, Μήλας Νίκος, Μπούζα Κυριακή, Παπαγεωργίου Γιώργος, Πεντασκούφη Μαρία,

Ρούπας Πέτρος, Σκαρτσίλας Παναγιώτης, Σολωμού Μαρία, Τράμπαρης Τάσος, Τσατσού Δήμητρα, Τσιάτα Δήμητρα, Τσιλιγιάννης Κώστας, Τσιλιγιάννης Μανώλης, Φωτίου Μαρία, Loka Hans.

Διδασκαλία : Ευγένιος Βούλγαρης.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Αθανασοπούλου Ανδρεάνα, Αναστογιάννη Ευαγγελία, Ανυφαντάκη Θεοδώρα, Ανυφαντάκης Μιχαήλ, Αργυρός Ιωάννης, Αργυρός Λεωνίδας, Ασημακοπούλου Ελπίδα, Βασιλακοπούλου Εριέτα, Γεωργαντζά Αθηνά, Γιακουμή Αγγελική, Γκουντάνης Ανδρέας, Δριμάλας Νίκος, Ζακυνθινός Παναγιώτης, Ζακυνθινού Μαρία, Κονδύλη Σοφία, Κωστόπουλος Ανδρέας, Κωστόπουλος Βασίλης, Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος, Κωτσοπούλου Ειρήνη, Λογοθέτη Άντα, Λογοθέτη Γεωργία, Μαλίκι Γεωργία, Μαλινόβσκα Χριστίνα, Μανίκας Ανδρέας, Μαντζούτσος Κωνσταντίνος, Μαργαρίτη Κυριακή, Μπουγά Μαρία, Μπουσίου Γεωργία, Μπουσίου Ελένη, Νικολοπούλου Ανδριάνα, Νταλάπα Άννα –Θεοδώρα, Ντάτσα Θεοδώρα, Πανταζοπούλου Χριστίνα, Πετρούτσου Αθανασία, Ραπακούση Αναστασία, Σαγιά Αριστέα, Σμεραϊδος Δημήτρης, Σταμίρη Μαρκέλα, Στολάκης Άγγελος, Σωτηροπούλου Μαριάννα, Τζουραμάνη Αγγελική, Τζουραμάνη Σοφία, Τριτάρη Αθηνά, Τριτάρης Σωκράτης, Τσιανίκα Ιουλία, Φωτακόπουλος Ηλίας Μάριος, Φωτοπούλου Μαγδαληνή, Χάιδου Αναστασία.

Διδασκαλία: Πένυ Γιαννοπούλου

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ SOLFEZ KODALY

Ζαφειροπούλου Αντιγόνη, Ζαφειροπούλου Μυρτώ, Ζαφειροπούλου Ζαφειρένια, Ψάρρη Αλεξάνδρα, Χριστόπουλους Ανδρέας, Σμεράιδος Χρύσανθος, Μακρής Τάσος, Σταυρίδης Ηλίας, Δεσποτοπούλου Μαρία, Μπουσίου, Τζαγκαράκη Αγγελική, Παναγοπούλου, Σπανόπουλος, Σπανόπουλος, Αθανασοπούλου, Μιχοπούλου Πολυξένη, Καζαντζίδης, Κανελλοπούλου Ασπασία, Τριχά Μάγια, Γεωργοπούλου Διονυσία, Κακός Αθανάσιος,

Τσατσά Παναγιώτα, Δριμάλα Δήμητρα, Λαζανά Μυρτώ, Γκέλμπεσης Πέτρος, Σαμπατάμου Εβελίνα, Τζουβέκα Νεφέλη, Τζουβέκα Ανδριάννα, Ζαφειράτου Άλκηστη.

Διδασκαλία: Αρετούσα Νικολοπούλου

ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Αγγελοπούλου Μαρία – Ελένη, Αθανασόπουλος Κυριάκος, Αλεξίου Αρετή – Μαρία, Λυμπρίτη Χριστίνα, Μποτίνη Γκουλνόρ, Μωραΐτη Χριστίνα – Ιωάννα, Παπαγεωργίου Λαΐς Ιωάννα, Παπαδόπουλος Δημήτρης, Παπαδόπουλος Λουκάς, Σαλαβαντάκη Σοφία, Σελητσιανιώτης Νικόλαος, Τσούμα Ειρήνη, Φιλιππάτου Αικατερίνη.

Διδασκαλία : Λίνα Γερονίκου

«ΚΡΟΥΣΙΣ»

Δριμάλας Νικόλαος, Σπανόπουλος Ανδρέας, Σπανόπουλος Αλέξης, Μπούσιος Ηλίας, Καζαντζίδης Νίκος, Θεοδωρόπουλος Φαίδων, Χατζής Παναγιώτης.

Διδασκαλία: M. Mankovsky

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Βιολί

Γεροπούλου Φωτεινή

Ζωγόγιαννη Πελαγία

Τζόλα Μαρία

Αποστολοπούλου Παναγιώτα

Βουτσινά Δανάη

Γρηγορόπουλος Γιώργος

Σωμάκος Βασίλης

Στρατούλια Μαρία

Βιόλα

Βερονικιάτη Αγγελική

Αλατάκη Ροδούλα

Βιολοντσέλο

Αλατάκης Αντώνης

Κακαρούμπας Αλέξανδρος

Κατσουλιέρη Δήμητρα -Σοφία

Μωραϊτου Κατερίνα

Κοντραμπάσο

Φλώρος Νικήτας

Κοντογιώργης Θεόδωρος

Κλαρινέτο

Σταυρόπουλος Σταύρος

Σύρρου Αγγελική

Παπαδάκη Δανάη

Φλάουτο

Βελισσαρίου Αναστασία

Αβραμίδη Παναγιώτα – Ελένη

Όμποε

Τσαγκρώνης Παναγιώτης

Φαγκότο

Τράκα Φαίη

Τρομπέτα

Κονταρίνης Βασίλης

Σπανόπουλος Βλάσης

Τρομπόνι

Κανταρέλης Σπύρος

Κρουστά

Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Φαίδων

Μπούσιος Ηλίας

Χατζής Παναγιώτης

Πιάνο

Λαζαρίδη Συμέλα.

*Καθηγητές Δημοτικού Ωδείου

Σαφάροβα Μαριάννα –βιολί

Τόκαρεβ Γιαροσλάβ – βιολί

Σελαλμαζίδη Άλλα –βιολί

Ιβανώφ Βλαντισλάβ –βιολί

Μαυρίδης Νίκος – βιολί

Σμαγκούλοβ Ρόμπερτ- βιόλα

Χμούροβα Σβετλάνα –βιόλα

Κομισσάροβ Νικολάι – τσέλο

Μπεσσόνοβ Γιούρι –τσέλο

Καραπετιάν Βιλλέν – κοντραμπάσο

Δριμάλας Δημήτρης –τρομπέτα

Αλιώπης Περικλής –τρομπέτα

Maxim Mankovsky – κρουστά.

Η είσοδος στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δημοτικού Ωδείου θα είναι ελεύθερη για το κοινό.