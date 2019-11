Εκδήλωση για το διατμηματικό μεταπτυχιακό του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, «Νανοϊατρική»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοϊατρική -Nanomedicine» της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και ο Δ/ντής του, Καθηγητής Ευστάθιος Π. Ευσταθόπουλος προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο εντευκτήριο «Κωστής Παλαμάς» του ΕΚΠΑ (Διεύθυνση: Ακαδημίας 48, Αθήνα), την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019, στις 19.00. Θα παρουσιαστεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Nanomedicine”.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

19.00 – 19.30 Καλωσόρισμα - Χαιρετισμός και σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος

Καθ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Διευθυντής ΔΠΜΣ, Καθ. Κώστας Δεμέτζος, Αν. Διευθυντής ΔΠΜΣ

19.30 – 20.00 Σύντομες παρουσιάσεις αποφοίτων ΔΠΜΣ “Nanomedicine” 2018-2019

- Χρήστος Βέρος. “Toxicity studies of bimetallic nanoparticles encapsulated with polymers on normal and cancerous cell lines”

- Kωνσταντίνα Ζουλιάτη. “Design, development and evaluation of liposomal nanoparticles. invitro permeability study with transwell methodology”

20.00 – 20.15 Ανάλυση των στόχων του ΔΠΜΣ “Nanomedicine”. Αν. Καθηγήτρια Μαρία Γαζούλη

20.15 – 20.30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση με ελαφρύ μπουφέ.