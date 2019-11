Πρόσωπα της Χρονιάς 2019: Γνωρίστε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με κοινωνικές αναφορές και σημαντική δραστηριότητα στους χώρους από τους οποίους προέρχονται, είναι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που συστάθηκε για «Τα Πρόσωπα της Χρονιάς 2019». Εκπροσωπούν τον Πολιτισμό, την Επιστήμη, την Παιδεία, την Επιχειρηματικότητα και φυσικά τον Τύπου και ήδη επεξεργάζονται τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Συγκεκριμένα, την Κριτική Επιτροπή αποτελούν οι:

· Αναστασία Κουμούση, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

· Δημοσθένης Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών

· Περικλής Νταβλούρος, Καθηγητής Καρδιολογίας τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

· Άννα Μαστοράκου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

· Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

· Ηρώ Τσιμπρή, Διευθύντρια «Αναπτυξιακή Αχαΐας»

· Μαρία Παναγιωτακοπούλου, Εκπαιδευτικός/συγγραφέας

· Μαρίνα Ριζογιάννη, Δημοσιογράφος

· Βαγγέλης Γερογιάννης, Δημοσιογράφος

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν ήδη πιάσει δουλειά. Επεξεργάζονται το πλήθος των προτάσεων που κατατέθηκαν, τις κατατάσουν στις ενότητες που είναι οι Κοινωνία, Εκπαίδευση - Έρευνα – Καινοτομία, Πολιτισμός – Τέχνες, Διοίκηση και Αθλητισμός, προκειμένου σύντομα να ξεκινήσει η ψηφοφορία του κοινού.

Σε κάθε κατηγορία πρόκειται να απονεμηθούν δύο βραβεία σε πρόσωπα και σε ομάδα / συνεργασία.

Γνωριμία με τα πρόσωπα της Κριτικής Επιτροπής

Ο Δημοσθένης Πολύζος είναι αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών με πολυποίκιλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Είναι Associate Editor του Διεθνούς επιστημονικού περιοδικού CMES: Computer Modelling in Engineering and Sciences και οργανωτής πολλών Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων. Έλαβε το βραβείο Π. Σ. Θεοχάρης από την Ακαδημία Αθηνών και το μετάλλιο S.N. Atluri για την συμβολή του στην ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων. Είναι διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων ICCES: International Conference in Computational and Experimental Sciences.

Ο Περικλής Νταβλούρος είναι αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει αδυναμία στη διδασκαλία, τη νοσοκομειακή ιατρική και την κλινική έρευνα. Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει μαθήματα σε ειδικευόμενους, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγησή του από τους φοιτητές της ιατρικής σχολής είναι υψηλή. Έχει δώσει εκατοντάδες διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει κλινική έρευνα με πάνω από 100 δημοσιεύσεις και 1872 αναφορές (H-index 22). Συμμετέχει ενεργά στα περισσότερα πρωτόκολλα της Καρδιολογικής κλινικής, καθώς επίσης σε πολυκεντρικές μελέτες και registries ως συνερευνητής ή κύριος ερευνητής. Το κλινικό του έργο αφορά όχι μόνο στην επεμβατική καρδιολογία και στις συγγενείς καρδιοπάθειες, αλλά και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από την Καρδιολογική κλινική, πλην αρρυθμιολογίας.