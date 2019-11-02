Εκλογές την Κυριακή στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας- ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ του υποψήφιους

Στις κάλπες αύριο ο τεχνικός κόσμος
Στις 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Στην Πάτρα οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου στην Τριών Ναυάρχων, κοντά στο γραφεία του ΤΕΕ. Συνολικά οι συνδυασμοί που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα είναι έξι. ΔΕΙΤΕ αναλυτικά ΟΛΑ τα ονόματα των παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
"ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ"
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μλ
ΑΛΑΦΗ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η
ΒΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΖΩΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Α
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΚΟΥΤΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΜΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η
ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ
ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Η
ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ
ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Π
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περιβ.
ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΛΑΪΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Π
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΑΥΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Η
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π
ΒΟΓΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΓΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Η
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλκ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΔΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Η
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.Π.Α.
ΚΙΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ Π
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Η
ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ
ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΜΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΑΣ Π
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π
ΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περιβ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ Η
ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΟΥΛΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλκ
ΣΠΑΓΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
ΤΣΙΛΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ
ΤΣΙΧΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ
ΦΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Αγρ.Τ.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΣΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π, Χ.Π.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγρ.Τ.
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π
ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Π
Ο απερχόμενος πρόεδρος και επικεφαλής της παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία Μηχανικών Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλης.
"ΕλΕΜ" ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΚΟΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η
ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Η
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η
ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ
ΧΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Η
ΧΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ
ΒΕΡΒΙΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΔΙΟΝΗ) ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΓΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η
ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλκ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΕΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΟΘΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Η
ΜΠΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ.Π.Δ.
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Χ
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ηλκ
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η
ΠΑΠΑΔΑΜ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Η
ΡΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΣΒΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η
ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ
ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Η
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π
ΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΤΟΞΑΒΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ Α
ΤΟΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μ
ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΨΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ηλκ
ΤΣΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Π
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π
ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Π
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Π
ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΚΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α
ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ "Ε.Α.Κ." (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η
ΚΑΚΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΜΕΝΕΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηλκ
ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Π
ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α
ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αγρ.Τ.
ΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α
ΤΣΑΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΦΕΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ Α
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π
ΔΕΒΒΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π