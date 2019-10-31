Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Παρασκευή 1-11-2019 και ώρα 2 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Τα αδέλφια του: Διονύσιος και Στέλλα Γρηγοράτου, Άγγελος Γρηγοράτος, Καλλιόπη χήρα Γερ. Ματαράγκα.
Οι ανεψιοί
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ. ΜΑΣΟΥΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΤΩΝ 73
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΑΛΕΥΡΗ, ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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