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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019
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Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΜΑΚΗ ΑΝΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Παρασκευή 1-11-2019 και ώρα 2 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα αδέλφια του: Διονύσιος και Στέλλα Γρηγοράτου, Άγγελος Γρηγοράτος, Καλλιόπη χήρα Γερ. Ματαράγκα.

Οι ανεψιοί

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΗΡΑ ΛΕΩΝ. ΜΑΣΟΥΡΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΤΩΝ 73

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1-11-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΑΛΕΥΡΗ, ΑΓΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783

e-mail: [email protected]  

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες Πένθη Τσανταρλιώτης
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