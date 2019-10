Ενθουσιώδες κλίμα στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ "Very Ralph" στη Νέα Υόρκη

Το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον διάσημο Αμερικανό σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν (Ralph Lauren) "Very Ralph" περίμενε ένα θερμό καλωσόρισμα στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2019.

Η ταινία σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Σούζαν Λέισι του φιλμ «Jane Fonda in five acts», έκανε πρεμιέρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης - The Met πριν από το ντεμπούτο της στο HBO τον επόμενο μήνα.

Εκτός από την οικογένεια Λόρεν -τον 80χρονο σήμερα Ραλφ Λόρεν, τη σύζυγό του Ρίκι και τα παιδιά τους Ντίλαν, Ντέιβιντ και Άντριου και τους συνεργάτες του- ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας ένωσε το ευρύ δίκτυο φίλων και θαυμαστών του.

Ο ρόκερ Μπρους Σπρίνγκστιν είπε ότι γνωρίζει τον Ραλφ Λόρεν για περισσότερα από 30 χρόνια και τον περιέγραψε ως "έναν θαυμάσιο τύπο".

"Η ιστορία του είναι δεν είναι μόνο το έπος της μόδας, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είναι μια ιστορία για τον αμερικανικό πολιτισμό και την Αμερική για τα τελευταία 50 χρόνια" δήλωσε η σχεδιάστρια, Βέρα Ουάνγκ, που κάποτε εργάστηκε για τον Lauren. "Και για την αμερικανική επιτυχία - με έναν αληθινό τρόπο, έναν δύσκολο τρόπο. Είναι μια καλή ιστορία" δήλωσε η σχεδιάστρια στο WWD.

Οι Ντόνα Κάραν, Τόρι Μπαρτς, Άννα Γουίντουρ, Κάρλι Κλος ήταν μεταξύ των φίλων του σχεδιαστή που βρέθηκαν μαζί του τη σημαντική βραδιά της ζωής του.

Ο γεννημένος στο Μπρονξ Ραλφ Λόρεν, ένας «Αmerican dreamer», όπως έχει χαρακτηριστεί, ξεκίνησε σχεδιάζοντας γραβάτες και έγινε δημιουργός ενός πολυτελούς τρόπου ζωής και ενός από τα καλύτερα και γνωστότερα brands στον χώρο της μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ

Ο Ralph Lauren το 1974 συνεργάστηκε και στην ταινία «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι» αναλαμβάνοντας τα ανδρικά κοστούμια που φόρεσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.