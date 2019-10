«Σάρωσε» πάλι το «Κόκκινο ποτάμι»!

View this post on Instagram

Στο «Κόκκινο Ποτάμι» οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αρκεί μια ματιά στο infographic! #OpenTv #KokkinoPotami.⁠ ⁠ 171 ηθοποιοί.⁠ ⁠ 34 άτομα μόνιμο συνεργείο.⁠ ⁠ 629 κοστούμια εποχής.⁠ ⁠ 10 ελληνικές πόλεις για γυρίσματα και ρεπεράζ.