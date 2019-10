Την Κυριακή "ντεμπουτάρει" στο ΗΒΟ το πολυαναμενόμενο "Watchmen"

Δύο μόνο εικοσιτετράωρα έχουν μείνει, και πιο συγκεκριμένα μέχρι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 που θα κάνει πρεμιέρα η νέα πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Watchmen» στο ΗΒΟ (στην χώρα μας θα προβάλλεται στη Nova). Πρόκειται όπως έγραψε το flix.gr, στην ουσία για την συνέχεια του περίφημου graphic novel – κόμικ των Άλαν Μουρ και Ντέιβ Γκίμπονς ενώ δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς που συγκεντρώνει πολλά γνωστά ονόματα ηθοποιών όπως η φετινή νικήτρια του Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου Ρετζίνα Κινγκ, ο Ντον Τζόνσον, ο Τιμ Μπλέικ Νέλσον και ο Τζέρεμι Άιρονς, είναι ο ταλαντούχος Ντέιμον Λίντελοφ - Damon Lindelof των «Lost» και «The Leftovers».

Και μπορεί αρκετός κόσμος και φαν του βιβλίου να χαίρονται και να ανυπομονούν να ξαναδούν παλιούς αγαπημένους αλλά και τους καινούργιους ήρωες στη μικρή οθόνη (στις ΗΠΑ εδώ και μέρες γίνεται αντίστροφη μέτρηση έως το βράδυ της Κυριακής που θα προβληθεί το 1ο επεισόδιο στο HBO), ωστόσο ο 46χρονος δημιουργός της σειράς Ντέιμον Λίντελοφ φοβάται αρκετά για την πρεμιέρα αλλά για τελείως διαφορετικούς, πιο μεταφυσικούς, λόγους από ότι θα περίμενε κανείς, όπως σημειώνει το flix.gr.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Vulture, πιστεύει πως ο Άλαν Μουρ τον «καταράστηκε» και πως ήδη νιώθει τις επιδράσεις της κατάρας πάνω του. Ο λόγος; Τα δικαιώματα του graphic novel θα επέστρεφαν πίσω στους δημιουργούς του, Μουρ και Γκίμπονς, αλλά τελικά έμειναν στην DC και έτσι δόθηκε το πράσινο φως για την τηλεοπτική σειρά. Για όσους όμως δεν γνωρίζουν, ο 65χρονος Άλαν Μουρ από το Νορθάμπτον της Αγγλίας, πέρα του ότι έχει γράψει μερικά από τα καλύτερα κόμικ της εποχής μας, ανάμεσά τους τα «V for Vendetta», «Batman: The Killing Joke» αλλά και το «Watchmen», είναι και εν ενεργεία μάγος, και όχι από εκείνους που κάνουν τρικ με τράπουλες και βγάζουν λαγούς από καπέλα, και έχει εκφράσει πολλές φορές την έντονη δυσαρέσκειά του όταν κάποιος ασχολείται με τα έργα του χωρίς την έγκρισή του, όπως έγραψε το flix.gr.

Όταν ο Ντέιμον Λίντελοφ ρωτήθηκε για το αν θα χρειάζονταν η συγκεκριμένη σειρά να γυριστεί, απήντησε πως «είναι κάτι που το σκέφτομαι συνέχεια. Μένω ξύπνιος τα βράδια, ίσως λιγότερο τώρα που τελείωσε. Πρόκειται να πω κάτι τελείως χαζό, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως ο Άλαν Μουρ μου έριξε μια μαγική κατάρα. Πραγματικά ήδη νιώθω τις επιδράσεις της κατάρας στην ψυχολογία μου, και είμαι εντάξει με αυτό. Δίκαια το έκανε εδώ που τα λέμε. Η βάση σε όλο αυτό, μέσα στην διεστραμμένη μου λογική, ήταν επειδή άκουσα πως έριξε μια κατάρα στον Ζακ Σνάιντερ όταν έκανε την ταινία του “Watchmen” το 2009. Μπορεί να ακούγεται ως ύβρη και με αρκετές δόσεις ναρκισσισμού ότι είχε τον χρόνο να ασχοληθεί μαζί μου και να με καταραστεί. Αλλά ολοένα και περισσότερο πιστεύω πως το έκανε».

Πάντως μία από τις «ατυχίες» της σειράς είναι πως τελικά παρότι είχε ακουστεί και γραφτεί πως θα έπαιζε υποδυόμενος τον Πρόεδρο της Αμερικής που κυβερνά αδιάλειπτα από το 1992, ένας παλιός και αγαπητός σταρ, κάτι τέτοιο όπως έγραψε προ ολίγων ημερών το indiewire, δεν επιτεύχθηκε.

Ο λόγος για τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος δεν υπέγραψε τελικά για το ρόλο. Μάλιστα στο κόμικ των Άλαν Μουρ και Ντέιβ Γκίμπονς, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ονομάζεται Ρόμπερτ Ρέντφορντ!

Η σειρά μας μεταφέρει σε μία δυστοπική κοινωνία όπου τα κινητά τηλέφωνα και το ιντερνετ απαγορεύονται ενώ και οι αστυνομικοί κυκλοφορούν φορώντας μάσκες!

Ο Ντέιμον Λίντελοφ αναφέρει τέλος πως «αρκετοί ψυχολόγοι ίσως πιστεύουν πως δημιούργησε στο μυαλό του την κατάρα ως έναν τρόπο να ισορροπήσει την ανήθικη πράξη που έκανε», θεωρώντας έτσι πως τα δικαιώματα ίσως θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στους δίκαιους κατόχους τους και πως η σειρά, μάλλον, ήταν ένα λάθος.

Θα φανεί στις τηλεθεάσεις. Πάντως τη σειρά την περιμένουν διακαώς πολλοί ενώ και οι πρώτες κριτικές είναι αρκετά θετικές και αρκετοί υποστηρίζουν πως είναι άξια συνέχεια του πετυχημένου graphic novel του Μουρ.