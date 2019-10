Στο σφυρί, πούρο που μισοκάπνισε ο Τσώρτσιλ το 1953

Μια βραδιά του Ιανουαρίου του 1953, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και η σύζυγός του, Κλέμενταϊν κατέφθασαν στο Coliseum στο West End του Λονδίνου να παρακολουθήσουν το μιούζικαλ «Call Me Madam». Κάποια στιγμή, ο Βρετανός πρωθυπουργός τράβηξε δυο τζούρες από το πούρο του και το πέταξε. Από το έδαφος, το σήκωσε η ταξιθέτρια Βάιολετ Κινγκ και το τσέπωσε. Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, το σαλιωμένο από τον Τσώρτσιλ πούρο βγαίνει σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Hansons Auctioneers στις 11 Δεκεμβρίου.

Η αγάπη του Τσώρτσιλ για τα πούρα ήταν θρυλική. Ο Μπάρι Σίνγκερ -συγγραφέας, ο οποίος έχει και βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη αποκλειστικά και μόνο με βιβλία του Τσώρτσιλ ή για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ-, γράφει στο βιβλίο του «Churchill Style: The Art of Being Winston Churchill» ότι όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός ταξίδευε με αεροπλάνο «είχε κοντά του μία ειδικά σχεδιασμένη μάσκα οξυγόνου που του επέτρεπε να παίρνει οξυγόνο - σ.σ. ο κίνδυνος της πνευμονίας ήταν μόνιμος - και να καπνίζει πούρο, ταυτοχρόνως».