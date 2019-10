Δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Διεθνές Συνέδριο

Στο 19ο Διεθνές συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Αυτομάτου Ελέγχου- International Federation of Automatic Control (IFAC) το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε μία πολύ δυναμική και αξιόλογη παρουσία με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή κ. Πέτρο Γρουμπό. Ομάδα επιστημόνων παρουσίασαν 7 εργασίες. Οι εργασίες αφορούσαν νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυών συστημάτων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση η οποία συνεχίζει: Το διεθνές συνέδριο έλαβε χώρα στη Σωζόπολη της Βουλγαρίας. Η Σωζόπολη είναι μια μικρή, παραλιακή αρχαία πόλη, 35 χλμ. νοτίως του Μπουργκάς στη βουλγαρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Στο ίδιο συνέδριο η κ. Βασιλική Μπελογιάννη, υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος που εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή υπό την επίβλεψη του ομότιμου καθηγητή κ. Πέτρου Γρουμπού, τιμήθηκε με δύο διακρίσεις. Για την εργασία που παρουσίασε με τίτλο «Building Energy Management System Modelling via State Fuzzy Cognitive Maps and Learning Algorithms», αξιολογήθηκε από πενταμελή επιτροπή επιστημόνων ως μία των τριών καλυτέρων εργασιών. Ακόμη της απονεμήθει ειδική διάκριση από το International Federation of Automatic Control (IFAC) και το περιοδικό AI & Society (Springer) για την ίδια εργασία αλλά και για την ενεργή της συμμετοχή στο συνέδριο. Ο καθ. Γρουμπός παρουσίασε συνολικά τρείς εργασίες του και προήδρευσε σε τέσσαρες συνεδριάσεις μία εκ των οποίων κύριος ομιλητής ήταν το μέλος της Βουλγαρικής Ακαδημίας των Επιστημών καθ. Gancho Vachkov .

Ακόμη δύο εργασίες παρουσιάσθηκαν από το κ. Γρουμπό και τη κ. Μπελογιάννη για το έργο «Δυναμική Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων βασισμένη στην Ασαφή Λογική και την Εμπειρική Νοημοσύνη – FuzzyExperts». Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια των ερευνητικών συνεργασιών Ελλάδος-Ισραήλ. Σκοπός του προγράμματος είναι μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων με τη χρήση τεχνικών ευφυούς ελέγχου και ασαφής λογικής. Παρουσίασαν τη συνεργασία του εργαστηρίου Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με την εταιρία Meazon S.A και τον Ισραηλινό εταίρο του προγράμματος και την μέχρι τώρα πρόοδο του έργου.

Η σημερινή πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους από τη Μίλητο ως Άνθεια, με επικεφαλής τον Αναξίμανδρο (611-547 π.Χ., περίπου). Η Σωζόπολη είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της ακτής της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρικής Θράκης. Η πρώτη εγκατάσταση στα μέρη αυτά χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού. Υποθαλάσσιες έρευνες στην περιοχή του λιμανιού έφεραν στο φως απομεινάρια κατοικιών, κεραμικά πήλινα σκεύη, λίθινα και ξύλινα εργαλεία από αυτή την εποχή. Στον κόλπο της Σωζόπολης έχουν ανακαλυφθεί πολλές άγκυρες από τη 2η και 1η χιλιετία π.Χ., απόδειξη δραστήριας ναυσιπλοΐας από την αρχαιότητα. Αξιοσημείοτο είναι ότι ακλομη και σήμερα υπάρχει έντονο το Ελληνικό στοιχείο. Κατά τα τελευταία χρόνια (2014-18) υπήρξε Δήμαρχος με Ελληνική καταγωγή!!