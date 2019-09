Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες στο 7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με διακεκριμένους ομιλητές, ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες και δράσεις πολιτισμού συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή και ολοκληρώνεται αύριο Σ’αββατο το 7ο Συνέδριο για την Περιφερειακή ανάπτυξη, που διοργανώνει η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΙΝΝΗΣΟΣ, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019.

«Μια ολιστική στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Που βρισκόμαστε σήμερα - Που θέλουμε να πάμε» είναι το θέμα της εναρκτήριας συνεδρίας (10.00-11.00), Ο Θεόδωρος Λουλούδης, Εκδότης Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» θα αναφερθεί στο γενικότερο όραμα μετεξέλιξης του Συνεδρίου που έχει καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό γεγονός της Περιφέρειας, ενώ θα παρουσιαστούν μετρήσεις, δείκτες και στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση της Περιφέρειας. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γεώργιος Γεραπετρίτης υπουργός Επικρατείας, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: "Επιτελικό κράτος και συνεργασία με τις Περιφέρειες- Εφαρμογές και παραδείγματα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση».

Θα μιλήσουν ακόμη, οι: Γιώργος Σταθάκης, πρ. Υπουργος, Εκπρόσωπος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Γεώργιος Παπανδρέου, πρ. Πρωθυπουργός, Εκπρόσωπος ΚΙΝΑΛ, Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Κώστας Αγοραστός Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και Όλγα Καραπάνου-Crawford, Master of Wine και Αναπληρώτρια Διευθύνων Σύμβουλος «Achaia Clauss». Την συζήτηση θα συντονίσει ο Κωνσταντίνος Μάγνης Διευθυντής Σύνταξης Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Θα ακολουθήσει (11.00 – 13.00) η συνεδρία με θέμα "Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους". Στη μεταβατική συγκυρία που διανύουμε, είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα απολογιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων 2014-2020 ως προς την ανάπτυξη ευκαιριών για εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να υπάρξουν χρήσιμες κατευθύνσεις στην έναρξη του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 2021–2027. Το θέμα θα προσεγγίσουν οι: Gino Sabatini - President of the Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce (speech in Italian), Χρίστος Γκόγκος European Commission - DG Regional and Urban Policy, Senior Expert, Unit for Greece and Cyprus, Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Τσιχριτζής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας και Γιώργος Ξανθός, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Στην συζήτηση παρέμβαση θα κάνει ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συντονίσει η Έλενα Παπαδημητρίου Δημοσιογράφος ΣΚΑΙ.

Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ορίζοντα το 2050, που θα βασίζεται στην ένταση γνώσης που παράγει καινοτομία, νέες επενδύσεις και θα έχει βασικό χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια, ώστε να μπορέσει η Δυτική Ελλάδα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, θα αναζητηθεί στην συνεδρία με τίτλο «Καινοτομία, Επενδύσεις, Εξωστρέφεια - Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιφέρεια» (14.00-15.30), στην οποία θα αναπτύξουν το θέμα οι: Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Geoffrey R. Pyatt Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Πλάτων Μαρλαφέκας Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κλεομένης Μπάρλος Πρόεδρος ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος της «Enterprise Greece», Αλέξανδρος Ζαπανιώτης CEO της «Coffee Island», Ιωάννης Αναστασόπουλος, CEO της «Κρίνος». Παρέμβαση θα κάνει ο Φωκίων Ζαΐμης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συντονιστής στη συζήτηση θα είναι ο Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mscomm.

«Κυκλική Οικονομία & Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι το θέμα της συνεδρίας που θα πραγματοποιηθεί (15.45 – 17.15), στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικών δράσεων που διακρίνονται ως καλές πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για τις εφαρμογές και λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά σε περιφερειακό επίπεδο. Θα συζητήσουν οι: Λούκα Κατσέλη Καθηγήτρια Οικονομικών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιου Πατρών, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής, Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μαργαρίτα Καραβασίλη Αρχιτέκτων, Πρόεδρος Ecocity, Πρόεδρος Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Διονύσης Γεωργόπουλος Εκπρόσωπος «Μεσόγειος» και Νίκος Παρασχόπουλος Διευθυντής εργοστασίου Πάτρας της «Αθηναϊκής Ζυθοποιίας». Συντονιστής θα είναι ο Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής

Επίσης, κατά τις ώρες 15.45 – 17.15 θα πραγματοποιηθεί κλειστή «Συνάντηση. Για το 1821-2021» κατόπιν ειδικών προσκλήσεων.

Στα «Σύγχρονα Δίκτυα Υποδομών» είναι αφιερωμένη η συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα (17.30 - 19.00), με συντονιστή τον Νικόλαο Καραγιάννη Δημοσιογράφο/founderτου ypodomes.com, στην οποία θα τοποθετηθούν οι: Γεώργιος Καραγιάννης Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Pierluigi Coppola, Professor in Transportation at the University of Rome Tor Vergata, Expert-advisor of the Italian Ministry of Infrastructure and Transport, Άρης Σταθόπουλος - Βλάμης, Τεχνικός Διευθυντής ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Στέλιος Πενθερουδάκης, Γενικός Διευθυντής «Νέα Οδός Α.Ε.», Fabrice Breton, Chief Technical Officer Olympia Odos , Νεκτάριος Δεμενόπουλος PR Manager Cosco Shipping, Διονύσης Πλέσσας Εμπορικός Διευθυντής "ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.". Παρεμβάσεις θα κάνουν οι:Χριστίνα Αλεξοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας Αθανάσιος Μαυρομμάτης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Η πρόσφατη εμπειρία από τους Μεσογειακούς αγώνες «Πάτρα 2019» θα αναλυθεί στην συνεδρία (17.30 - 19.00), με θέμα: «Μεσογειακοί Παράκτιοι αγώνες, Πάτρα 2019: Η επόμενη μέρα», στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ενώ θα μιλήσουν ακόμοι: Ιάκωβος Φιλιππούσης Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων (Δ.Ε.Μ.Α.), Νίκος Παπαδημάτος Πρόεδρος της Ο.Ε. των Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, Θάλεια Κανελλοπούλου εκπρόσωπος «Data-RC», Ηλίας Δαλαΐνας, MD, PhD, Project Manager Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων - Πάτρα 2019, Γιώργος Σ. Μπεμπέτσος, Σύμβουλος Αθλητικού Μάνατζμεντ, Σωτήρης Τριανταφύλλου Δημοσιογράφος, Μέλος του Γραφείου Τύπου των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πατρών, Δήμητρα Παπαδημητρίου αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Πατρών, Αντώνης Στελλιάτος Πρόεδρος Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Ευάγγελος Λιόλιος, Πρόεδρος «Προμηθέα» και Σπύρος Καμπιώτης CEO ΙΟΝΙΑΝ TV. Την συζήτηση θα συντονίσει η Δήμητρα Παπαδημητρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Πατρών.

Θα ακολουθήσουν δράσεις πολιτισμού που θα είναι ανοικτές στο κοινό. Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα, ξεκινάει η αναδρομή στο χθες, καθώς θα πραγματοποιηθεί ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Κτήμα της AchaiaClauss και οι μυκηναϊκοί οικισμοί της ευρύτερης περιοχής». Την «περιήγηση» θα κάνουν ο Βαγγέλης Πολίτης Οικονομολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Nanterre στην Οικονομική, Περιφερειακή Ανθρωπογεωγραφία και ο Γιάννης Μόσχος Αρχαιολόγος.

Επίσης στις 19.00 θα εγκαινιαστούν οι Εικαστικές Εκθέσεις Ζωγραφικής και Video ART. Πρόκειται για την έκθεση“Restless Waters” που επιμελείται η Art Wave και θα φιλοξενήσει τα έργα 14 επιλεγμένων σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών, αποφοίτων των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ακόμη, 16 από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Ιταλούς καλλιτέχνες της Video Art θα γνωρίσουν όσοι επισκεφθούν την έκθεση“Restless Waters in Italian Video art”.Την έκθεση επιμελείται η Silvia Grandi επιμελήτρια σημαντικών εκθέσεων με θεματική την Video Art και καθηγήτρια Σύγχρονης Τέχνης στη Σχολή του Dams στο Πανεπιστήμιο της Bologna.