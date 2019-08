Σας φτιάχνουμε τη μέρα: Ο Μπραντ Πιτ έφθασε στo Lido

Eναν αστροναύτη υποδύεται ο πάντα κούκλος super star στη δραματική, διαστημική περιπέτεια Ad Astra, η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο σινε- φεστιβάλ Βενετίας. Η αποστολή του είναι να βρει τον πατέρα του, τον οποίο παίζει ο Τόμι Λι Τζόουνς. Η σκηνοθεσία είναι του Τζέιμς Γκρει και η παραγωγή της 20th Century Fox. Tαυτόχρονα αυτές τις μέρες παίζεται στις σκοτεινές αίθουσες ανά τον κόσμο η πολυσυζητημένη ταινία του Ταραντίνο Once upon a time in Hollywood όπου ο Πιτ συμπρωταγωνιστεί με τους Λεονάρντο ντι Κάπριο, Μάργκο Ρόμπι