Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε ο 78χρονος ηθοποιός Στέισι Κιτς

Με τα αποκαλυπτήρια αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ τιμήθηκε ο ηθοποιός Στέισι Κιτς – Stacy Keach για την πολυετή καριέρα του στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Στέισι Κιτς απέκτησε το αστέρι με το νούμερο 2.688 στη συμβολή της Λεωφόρου της Δόξας και της οδού Βάιν, στο Λος Άντζελες.

Ο 78χρονος ηθοποιός ευχαρίστησε τη σύζυγό του, ηθοποιό, Μαλγκόζια Τόμασι Κιτς και τον συμπρωταγωνιστή του στην τηλεοπτική κωμική σειρά, "Man With A Plan" Ματ Λε Μπλανκ, οι οποίοι μίλησαν στην τελετή.

"Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποιος ανυποψίαστος τουρίστας θα βρεθεί στη Λεωφόρο, θα έρθει στο αστέρι μου και θα πει "Stacy Keach, ποια είναι αυτή""; αστειεύτηκε ο ηθοποιός.

Ο Στέισι Κιτς γεννήθηκε στη Σαβάννα της Τζόρτζια των ΗΠΑ το 1941. Ο πατέρας του, Γουόλτερ Στέισι Κιτς ο πρεσβύτερος ήταν θεατρικός διευθυντής, καθηγητής και ηθοποιός.

Ο Στέισι Κιτς σπούδασε αγγλική φιλολογία και δραματική τέχνη στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια και απέκτησε μεταπτυχιακό από τη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Πανεπιστημίου Γέιλ.

Έγινε γνωστός ως ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην αστυνομική σειρά "Mickey Spillane's Mike Hammer" που αργότερα μετονομάστηκε σε "The New Mike Hammer" και στην τηλεταινία "Mike Hammer: Murder Takes All" τη δεκαετία του 1980.

Πηγή: ΑΠΕ

*Το 2016 είδαμε στον Στέισι Κιτς στην αξιόλογη πολιτικοδημοσιογραφική ταινία «Truth – Η Αλήθεια» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Βάντερμπιλτ πλάι στους Κέιτ Μπλάνσετ και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. To φιλμ είχε παιχθεί και στην Πάτρα στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο.