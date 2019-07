Η σπουδαία ταινία κινουμένων σχεδίων "Ο Βασιλιάς και το Πουλί" την Τετάρτη στην Πάτρα

Μετά την πρώτη προβολή με το παιδικό φιλμ «Phantom Boy», o διά "γυμνού οφθαλμού" "Κινητός Κινηματογράφος 2019" επιστρέφει στον παιδότοπο "Αλέα" του Royal – παλαιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων 53 στην Πάτρα για να προβάλλει μία ακόμα σπουδαία Γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων: το αριστουργηματικό "Ο Βασιλιάς και το Πουλί", την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, στις 21.00. Κατά πολλούς "Ο Βασιλιάς και το Πουλί" θεωρείται η σπουδαιότερη ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.

Οι προβολές γίνονται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ του Πωλ Γκριμώ

(Le roi et l'oiseau / The King and the Mockingbird, Paul Grimault, κινούμενο σχέδιο, έγχρωμο, Γαλλία, 1952, διάρκεια 83 λεπτά)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το σενάριο της ταινίας (γραμμένο από τον σκηνοθέτη και τον Ζακ Πρεβέρ) βασίζεται χαλαρά στην ιστορία του Χ.Κ.Άντερσεν "Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής".

Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε το 1952 στο Φεστιβάλ Βενετίας, αλλά για διαφόρους λόγους, κυριολεκτικά, εξαφανίστηκε μέχρι, που το 1980 ανακαλύφθηκε εκ νέου.

Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα παραμένει παραγνωρισμένη και, παρ΄ ότι θεωρείται ένα από τα κορυφαία κινούμενα σχέδια όλων των εποχών, πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να την δει... Η ταινία, η οποία θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων, καταφέρνει μια πολλαπλή σύνθεση.

Πρόκειται για ένα αριστούργημα κινουμένων σχεδίων. Ένα αναρχικό ποίημα για την ελευθερία. Για τον έρωτα, για την εξουσία, για την τεχνολογία. Με χιούμορ, θυμηδία και χλεύη, έξυπνο και σπινθηροβόλο, ανατρεπτικό και ποιοτικό.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Βασιλιάς Κάρολος ο "Πέντε και Τρία Οκτώ και Οκτώ Δεκάξι" κυβερνάει τυραννικά το βασίλειο της Τακικαρδίας. Κακομεταχειρίζεται την οικογένεια ενός πουλιού με πολύχρωμα φτερά, που είναι εξαίρετος ομιλητής και ο αφηγητής της ιστορίας μας. Δίνει διαταγή να εξαφανίζονται μέσα σε καταπακτές όλοι όσοι δεν του αρέσουν.

Κάποια νύχτα στο δωμάτιο του βασιλιά, τρεις πίνακες - το πορτραίτο του κι άλλα δύο, της γοητευτικής βοσκοπούλας και του μικρού καπνοδοχοκαθαριστή – σαλεύουν και ζωντανεύουν...

Διοργανωτές: "γυμνός οφθαλμός" - Royal Patras

Καλιτεχνική Επιμέλεια: Νικόλαος Ε. Καββαδίας ("γυμνός οφθαλμός")

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

πληροφορίες: 2610 310120

www.royaltheater.gr