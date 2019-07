Πατρινό καρναβάλι και καραγκιόζης, ως μοχλοί ανάπτυξης - ΒΙΝΤΕΟ

Η ανάδειξη του χώρου των παλαιών Σφαγείων με δράσεις που αφορούν στο Καρναβάλι της Πάτρας, στον Καραγκιόζη και στον τοπικό πολιτισμό, ήταν ο κεντρικός άξονας στην ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό έργο SPARC (Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Η ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε αφορούσε στο ευρωπαϊκό έργο SPARC και την προώθηση της δημιουργικής επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα σε ότι αφορά στην αχαϊκή πρωτεύουσα, προτάχθηκαν τα δυνατά πολιτιστικά στοιχεία της πόλης με πρώτο, το πατρινό Καρναβάλι.