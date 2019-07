«Nimic»: Mία νέα μικρού μήκους ταινία από τον Γιώργο Λάνθιμο –Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντίλον

Γραμμένη από τον διεθνή πλέον σκηνοθέτη μας Γιώργο Λάνθιμο της «Ευνοούμενης» και τον Ευθύμη Φιλίππου, η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Nimic» θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο.

Όπως αναφέρει το σάιτ flix.gr, μπορεί να μην ξέρουμε ακόμη την ιστορία του «Nimic», αλλά γνωρίζουμε ότι δίπλα στον πρωταγωνιστή της, Ματ Ντίλον παίζει και η Δάφνη Πατακιά, ενώ η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Ντιέγκο Γκαρσία που έχει δουλέψει σε φιλμ όπως το «Cemetery of Splendor» του Απιτσατπόνγκ Βιρεσετάκουν, το «Neon Bull» του Γκαμπριέλε Μασκάρο, το «Our Time» του Κάρλος Ρεϊγάδας και την σειρά του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν «Too Old to Die Young».

Το σενάριο είναι γραμμένο από τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου, το μοντάζ υπογράφουν οι Ντόμινικ Λιουνγκ και Γιώργος Μαυροψαρίδης (ο οποίος προτάθηκε για Όσκαρ με την «Ευνοούμενη») ενώ οι εταιρίες παραγωγής του φιλμ, η γερμανική Rekorder, η αμερικάνικη Merman και η βρετανική Droga5 ειδικεύονται σε διαφημιστικά και branded content, αλλά και σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.

Στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο που διεξάγεται φέτος από τις 7 μέχρι και τις 17 Αυγούστου 2019 συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Ταινιών Μικρού Μήκους το «Mom's Movie» της Στέλλας Κυριακοπούλου και το «Όλες οι Φωτιές η Φωτιά» του Ευθύμη Kosemund Σανίδη.

O 55χρονος σήμερα Ματ Ντίλον πρωτοξεχώρισε μέσα από τη θρυλική ταινία του Κόπολα «Αουτσάιντερς» το 1983.