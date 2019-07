Αλλαγή ηγεσίας στον Ροταριανό Όμιλο Πάτρα

Την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 ο Ροταριανός όμιλος Πάτρα πραγματοποίησε την καθιερωμένη Αλλαγή Ηγεσίας του, ταυτόχρονα με την επίσημη επίσκεψη του Διοικητού της 2470 Ροταριανής Περιφερείας ροτ. Θόδωρου Πανάγου.

Τον Όμιλο όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τίμησαν με την παρουσία τους περισσότεροι από 170 Ροταριανοί και εκλεκτοί φίλοι του Ομίλου μεταξύ των οποίων ο τ. Διοικητής της 2470 ΡΠ Ροτ. Γιάννης Βλασιάδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Τσαπικούνης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Σταθούλιας, η Δημοτική Σύμβουλος και τ. Αντιδήμαρχος κ. Βίβιαν Σαμούρη, η Board Director του Internanional Inner Wheel κ. Σίσσυ Αυγερινού, η Πρόεδρος του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου κ. Μαρία Ασημακοπούλου, η Πρόεδρος του Inner Wheel Patra Europea κ. Ελένη Παυλή με τα μέλη του ΔΣ, καθώς και ο Πρόεδρος της κίνησης «Πρόταση» κ. Ανδρέας Σαμοθρακίτης με τα μέλη του ΔΣ.

Στην δροσερή βεράντα του «Δασυλλίου» με την υπέροχη θέα, η εκδήλωση συνοδεύθηκε από εκλεκτή ζωντανή μουσική. Η soprano κ. Λένα Σουρμελή και η mezzo soprano κ. Χρύσα Πανταζοπούλου με τη συνοδεία της καθηγήτριας πιάνου ροτ. Olena Fedko έδωσαν έναν άλλο τόνο στην εκδήλωση. Απολαυστικά ήταν επίσης και τα δυο ζευγάρια της σχολής χορού El Conveillo, οι Γιώργος-Λιάνα και οι Χρήστος-Νεκταρία, που μας μετέφεραν στη Λατινική Αμερική, αλλά και η Ελληνική μουσική που μας προσέφεραν η Olena και ο Βασίλης.

Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Ομίλου Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος ενημέρωσε τους παρισταμένους Ροταριανούς και φίλους του Ομίλου για τις σημαντικές δράσεις του ΡΟ Πάτρα και του Ρόταρυ γενικά προς την τοπική και όχι μόνον κοινωνία. Στη συνέχεια προέβη στη βράβευση μελών του Ομίλου τα οποία έχουν διακριθεί για τη συνολική δράση και προσφορά τους και παρέδωσε το σήμα στον νέο Πρόεδρο Κωνσταντίνο Ξένο, ο οποίος και αφού παρουσίασε το νέο ΔΣ του Ομίλου, διαβεβαίωσε για την συνέχιση της πολιτικής αυτής του ΡΟ Πάτρα, αναφέροντας επιγραμματικά και τις προγραμματισμένες δράσεις για την νέα χρονιά.

Ο νέος Διοικητής της 2470 Ροταριανής Περιφερείας Θόδωρος Πανάγος στον χαιρετισμό του ανέπτυξε το σύνθημα της Ροταριανής χρονιάς που είναι: «Το Ρόταρυ ενώνει τον κόσμο» και γνωστοποίησε την προγραμματισμένη προσφορά του Ομίλου, του Ροταριανού Ιδρύματος, της 2470 ΡΠ και πολλών Ομίλων της Ελλάδας και του Εξωτερικού προς Ιδρύματα και φορείς της ευρύτερης περιοχής μας.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην αγορά διαγνωστικών συσκευών για το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων καθώς και στην κατασκευή Δεξαμενής πυρόσβεσης χωρητικότητας 210 κυβικών μέτρων για την προστασία του πανέμορφου δάσους της Φολόης.

Ο νέος Διοικητής Θόδωρος Πανάγος πραγματοποίησε επίσης επισκέψεις γνωριμίας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στο Κωνσταντοπούλειο Ίδρυμα και στις εφημερίδες «Πελοπόννησος» και «Γνώμη».