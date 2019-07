To κεφάλι ψηλά!Μία ακόμα τοιχογραφία στην Πάτρα

Το Διεθνές Street Art Φεστιβάλ Πάτρας | ArtWalk, πλησιάζει στο τέλος του με την 10η τοιχογραφία και βρίσκεται πολύ κοντά στη μεγάλη περιπατητική ξενάγηση!Η δέκατη τοιχογραφία για φέτος ξεκίνησε χθες Πέμπτη, 04/07, στην οδό Κορίνθου 171 από τον πολύ ταλαντούχο Έλληνα καλλιτέχνη «Gera 1».

Ο Gera 1, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται σαν street artist το 2009. Είναι φοιτητής της Καλών Τεχνών, ενώ έχει ήδη σπουδάσει γραφικές και εφαρμοσμένες τέχνες.

Στο ενεργητικό του υπάρχουν ήδη συμμετοχές σε αρκετές εκθέσεις και εικαστικά δρώμενα, όπως στην Γκαλερί Toss και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του 3ου Μεγάλου Αφιερώματος στον Samuel Beckett. Ακόμα, έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ street art σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως τα Meetings Of Styles, Step in the Arena, SAF Thessaloniki, Stray Art.

Δημιουργεί τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας, εστιάζοντας στην Glitch Art. Οι τοιχογραφίες του παρουσιάζουν ρεαλιστικά πορτραίτα και αφηρημένες μορφές, οι οποίες συνυπάρχουν σε ένα χώρο γεμάτο φωτεινές εικόνες και έντονες χρωματικές αντιθέσεις

Περισσότερες πληροφορίες για τον Gera 1, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://gera1.net/.

Τo ArtWalk 4 τελεί υπό την συνδιοργάνωση: της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την θερμή βοήθεια των ελληνικών εταιριών μεγάλων χορηγών: την εταιρία ανυψωτικών μηχανημάτων Χρυσανθόπουλος Α.Ε. και την βιομηχανία χρωμάτων VECHRO

και την θερμή βοήθεια του χορηγού οπτικοακουστικών μέσων:

την εταιρία Μediamarkt.