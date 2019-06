Η πατρινή ιδέα για πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσα που έφτασε στην Ιταλία

Το seatrac ξεκίνησε το ταξίδι του από την Πάτρα και τοποθετήθηκε σε πολλές παραλίες της Ελλάδας και έφτασε μέχρι την Ιταλία. Μάλιστα σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες εγκατάστασης στο Παλέρμο ενώ στο Μπαρι υπάρχει ήδη seatrac.

Πρόκειται για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα που επιτρέπει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα. Η ομάδα του πατρινού Ιγνάτιου Φωτίου που εμπνεύστηκε και κατασκεύασε το seatrac κατάφερε να ικανοποιήσει το αίτημα των ΑμΕΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων (υπερήλικες και τραυματίες) για αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση σε πολλές παραλίες της χώρας, έγινε πραγματικότητα χάρη στην τοποθέτηση ειδικών ραμπών και βοηθητικών υποδομών.

Με την τοποθέτηση του seatrac στις παραλίες, οι πολίτες όλων των ηλικιών με αναπηρία απολαμβάνουν τη θάλασσα και το κολύμπι, το οποίο εκτός από δικαίωμα αποτελεί και ανάγκη, καθώς η θαλασσοθεραπεία αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατάστασης ασθενών με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα.

Πώς έγινε η αρχή

Ο πατρινός Ιγνάτιος Φωτίου κατάφερε να εξελίξει το επάγγελμά του μέσα απο δράσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καινοτομίας και ταυτόχρονα προσφοράς σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Είναι ιδρυτικό μέλος του spin-off startup TOBEA (Think Out of the Box Engineering Applications), που προέρχεται από το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολείται με καινοτομίες σε θέματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Ο Ιγνάτιος Φωτίου, ως μέλος της TΟΒΕΑ συμμετείχε στη σύλληψη της ιδέας και κατασκευής του seatrac και μάλιστα γι’ αυτήν του την κατασκευή, που σχεδίασε μαζί με τον Γεώργιο Σωτηριάδη υπό τον Καθηγητή Βασίλειο Κωστόπουλο σε συνεργασία με τον Μάκη Φεσσιάν, και η οποία λειτουργεί ήδη με ηλιακή ενέργεια στην παραλία του Αγίου Βασιλείου, έχει κερδίσει δύο φορές το πρώτο βραβείο καινοτομίας στο διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί 2’».