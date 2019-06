eSafety Label+: Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής στην ψηφιακή ασφάλεια!

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» συνδιοργάνωσαν επιτυχώς ενημερωτική ημερίδα με θέμα «eSafety Label+: Become the next eSafety champion» για 60+ εκπαιδευτικούς και στελέχη της Περιφέρειας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, την Τρίτη 21 Μαΐου 2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Το https://www.esafetylabel.eu, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση είναι μια πανευρωπαϊκή δωρεάν υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία, στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας. Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη έννοια, η ψηφιακή ασφάλεια (eSafety) περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας καθώς και τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα της πρωτοβουλίας για την ετικέτα ψηφιακής ασφάλειας, το έργο eSafety Label + «Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής ψηφιακής ασφάλειας» αποσκοπεί να:

• χαρτογραφήσει τις τρέχουσες ανάγκες και βασικές προτεραιότητες για τα ευρωπαϊκά σχολεία

• μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών ΤΠΕ και ολόκληρου του σχολικού οικοσυστήματος.

Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη που παρευρέθηκαν, παρέλαβαν έντυπο υλικό και το βιβλίο της πρόσφατης έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) "Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια". Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Γιαννόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΟΛΠΑ Δημήτρης Κολέτσος και ο υπεύθυνος του έργου Μιχάλης Παρασκευάς.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο, με τη σειρά, για σύντομη παρουσίαση του έργου ο κ. Θωμάς Ζαρούχας από το ΙΤΥΕ (https://issuu.com/esafety/docs/esl21_05_2019zarouchas) και τη σκυτάλη πήρε ο κ. Άρης Λούβρης, Εθνικός Συντονιστής eSafety Label με την παρουσίαση «Διαπίστευση & Υποστήριξη» (https://issuu.com/esafety/docs/esl21_5_19louvris).

Το πρώτο μέρος της ημερίδας έκλεισαν οι εκπρόσωποι του ΕΚΠΑ, o Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Ρούσσος και ο ιατρός Γιώργος Κορμάς, ερευνητής και Υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας Help-Line.gr με τα αποτελέσματα της έρευνας «Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια» (https://issuu.com/esafety/docs/esl21_5_19roussos). Οι ειδικοί απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκόμενων και συζήτησαν θέματα που ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών, ή τα βιντεοπαιχνίδια, όπως το Fortnite. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έρευνα: https://bit.ly/2Kupp3Y

To β’ μέρος της ημερίδας διάχυσης του έργου eSafety Label+ ολοκληρώθηκε με τους πρεσβευτές Γιώργο Παπαναστασίου, εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας (https://issuu.com/esafety/docs/esl21_05_2019papanastasiou) και Αθανάσιο Κατσαρό, εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας (https://issuu.com/esafety/docs/esl21_05_2019katsaros).

eSafety Label+: Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής στην ψηφιακή ασφάλεια!

Χρήσιμο υλικό για αξιοποίηση στην τάξη: https://bit.ly/2ETUV7B Στόχος του είναι η παροχή συμβουλών πολιτικής, με τη μορφή εύχρηστου φυλλαδίου, σε συγκεκριμένα θέματα (ψηφιακή φήμη, ρητορική μίσους κ.λπ.) όπως προσδιορίστηκαν από τους eSafetyLabel+ πρεσβευτές και στην έρευνα του έργου eSafety Label+. Αυτές οι συμβουλές πολιτικής προσανατολίζονται στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης. Το φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη και συμπληρώνεται με ένα σύνολο αφισών. Και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη ή και σε συναντήσεις γονέων στα σχολεία.

1. Κυβερνοεκφοβισμός

2. Ψηφιακό αποτύπωμα

3. Σεξουαλικός εκβιασμός

4. Κακόβουλο λογισμικό

5. Πλαστές ειδήσεις

6. Ρητορική μίσους

7. Κίνδυνοι από ηλεκτρονικά παιχνίδια

8. Ηλεκτρονικός τζόγος

9. Ασφαλής χρήση ψηφιακών συσκευών

10. Ασφαλής χρήση των κοινωνικών δικτύων