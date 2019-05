Οι γυναίκες συγγραφείς «έσκισαν» στο Λονδίνο, νίκησαν και στα Μπούκερ και στα Βρετανικά Βραβεία

Η Τζόχα Αλχάρτι έχει εκδώσει επίσης δύο συλλογές διηγημάτων, ένα παιδικό βιβλίο και τρία μυθιστορήματα στα αραβικά. Να σημειώσουμε πως φέτος, στα εν λόγω διεθνή βραβεία οι υποψηφιότητες ήταν κυρίως γυναικείες. Μόνο ένας άνδρας περιλαμβανόταν στους έξι φιναλίστ, ο Κολομβιανός Χουάν Μανουέλ Βάσκες για το «The Shape Of The Ruins» (κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Η μορφή των λειψάνων»). Οι υπόλοιποι ήταν η Γαλλίδα Ανί Ερνό για το μυθιστόρημά της «The Years» («Τα χρόνια»), η Γερμανίδα Μάριον Πόσμαν για το «The Pine Islands», η Πολωνή Όλγκα Τοκάρτσουκ για το «Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead» και η Χιλιανή Αλία Τραμπούκο Σεράν για το «The Remainder And Other Stories».

ΤΟ «NORMAL PEOPLE»

Το δεύτερο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ, «Normal People» ανακηρύχθηκε Καλύτερο Βιβλίο της Χρονιάς στην τελετή απονομής των ετήσιων Βρετανικών Βραβείων Βιβλίου (British Book Awards) που διοργανώνεται από το περιοδικό The Bookseller. Ηταν μια έκπληξη καθώς όλοι ανέμεναν το βραβείο να απονεμηθεί στη Μισέλ Ομπάμα για το «Becoming».