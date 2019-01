Tην Τρίτη οι υποψηφιότητες των Όσκαρ - Δείτε ποιοί πιθανόν να τα καταφέρουν

Tην ερχόμενη Τρίτη 22/1/2019 θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα 91α Όσκαρ και οι σινεφίλ ήδη αγωνιούν ποιοι θα μπορέσουν να μπουν στις κατηγορίες των πολυθρύλητων βραβείων. Ήδη αν πατήσετε τη λέξη Όσκαρ και προβλέψεις αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο θα δείτε σε πολλά έγκυρα σάιτ να έχουν αναρτηθεί αναλυτικά άρθρα με ονόματα ταινιών και καλλιτεχνών που αναμένεται να δουν το όνομα τους ν’ ακούγεται την Τρίτη 22/1. Η λαμπερή απονομή θα είναι 1 μήνα αργότερα στις 24/2.

Κοιτάζοντας στο σάιτ vulture.com είδαμε τα εξής προγνωστικά πάντα όσον αφορά στις βασικές υποψηφιότητες.

Καλύτερη ταινία

Σίγουρα θα είναι υποψήφια τα φιλμ: A Star Is Born, BlacKkKlansman, Green Book, Roma.

Πολλές οι πιθανότητες και για τα: Black Panther, Bohemian Rhapsody, Crazy Rich Asians, The Favourite, First Man, If Beale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, A Quiet Place, Vice.

Οι ταινίες που υπερέχουν είναι τα A Star Is Born, Green Book, και Roma ενώ πολλοί αναμένουν ότι η μεγάλη επιτυχία της Μάρβελ, Black Panther θ’ ανταμειφθεί με υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας της χρονιάς ενώ μετά το θρίαμβο του στις Χρυσές Σφαίρες μοιάζει πιθανό να τα καταφέρει το «Bohemian Rhapsody» με τον Ράμι Μάλεκ. Ενδιαφέρον έχει να δούμε αν θα τα καταφέρουν το The Favourite του Έλληνα Γιώργου Λάνθιμου και το If Beale Street could talk του Μπάρι Τζένκινς.

Καλύτερος σκηνοθέτης

Σίγουρη επιλογή: Bradley Cooper, A Star Is Born; Alfonso Cuarón, Roma; Spike Lee, BlacKkKlansman.

Από κει και πέρα δίνουν μάχη για τις άλλες 2 θέσεις οι: Ryan Coogler, Black Panther; Peter Farrelly, Green Book; Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk; Yorgos Lanthimos – Γιώργος Λάνθιμος, The Favourite; Adam McKay, Vice; Paweł Pawlikowski, Cold War – Ψυχρός Πόλεμος.

Φυσικά το μεγάλο ακλόνητο φαβορί είναι ο Μεξικανός Cuarón που έχει σαρώσει μέχρι στιγμής ότι βραβείο υπάρχει φέτος. Το vulture.com στέκεται στα Ευρωπαικά ταλέντα όπως τον Lanthimos που υπέγραψε την πιο αποδεκτή στο ευρύ κοινό ταινία του με την «Ευνοούμενη» και τον Πολωνό Pawlikowski για τον «Ψυχρό πόλεμο» που ενθουσίασε και τους Πατρινούς σινεφίλ.

Καλύτερος α’ ανδρικός ρόλος

Σίγουροι υποψήφιοι: Christian Bale, Vice; Bradley Cooper, A Star Is Born; Rami Malek, Bohemian Rhapsody.

Από κει και πέρα δίνουν μάχη οι: Willem Dafoe, At Eternity’s Gate; Ethan Hawke, First Reformed; Viggo Mortensen, Green Book; John David Washington, BlacKkKlansman.

Κατά την άποψη μας το απόλυτο αουτσάιντερ μήπως χωρέσει στην 5άδα είναι και ο βετεράνος Ρόμπερτ Ρέντφορντ για το «Ο Κύριος & το Όπλο», ωστόσο μέχρι στιγμής προτάθηκε μόνο στις Χρυσές Σφαίρες.

Στις Σφαίρες να θυμίσουμε πως επικράτησαν ο Bale στην κατηγορία κωμωδία και ο Malek ως Φρέντι Μέρκιουρι των Queen στην κατηγορία δράμα.

Καλύτερος α' γυναικείος ρόλος

Σίγουρα υποψήφιες θα είναι οι: Glenn Close, The Wife; Olivia Colman, The Favourite; Lady Gaga, A Star Is Born.

Πιθανόν να τα καταφέρουν οι: Yalitza Aparicio, Roma; Emily Blunt, Mary Poppins Returns; Viola Davis, Widows; Nicole Kidman, Destroyer; Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? και η Rosamund Pike, A Private War που ήταν υποψήφια και στις Χρυσές Σφαίρες.

Όπως όλα δείχνουν η αναμέτρηση θα είναι μεταξύ της Αγγλίδας Κόλμαν για την ταινία του Λάνθιμου και της βετεράνου Γκλεν Κλόουζ.

Για την 5η υποψήφια της 5άδας, το vulture.com γέρνει προς την επιλογή της καταπληκτικής Aparicio στο «Ρόμα».

Β’ ανδρικός ρόλος

Σίγουροι υποψήφιοι: Mahershala Ali, Green Book; Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Ακολουθούν κατά πόδας: Timothée Chalamet, Beautiful Boy; Adam Driver, BlacKkKlansman; Sam Elliott, A Star Is Born; Sam Rockwell, Vice.

Ο μαύρος ηθοποιός Ali είναι το ακλόνητο φαβορί. Μπορεί να τον απειλήσει ο Chalamet που για πολλούς σινεφίλ αποδεικνύει με την ερμηνεία του ως νεαρός ναρκομανής στο «Beautiful boy» ότι δεν ήταν ένας ηθοποιός – πυροτέχνημα.

Β’ γυναικείος

Σίγουρες υποψήφιες: Amy Adams, Vice; Emma Stone, The Favourite; Rachel Weisz, The Favourite.

Δίνουν μάχη για την 5άδα: Emily Blunt, A Quiet Place; Claire Foy, First Man; Regina King, If Beale Street Could Talk; Margot Robbie, Mary Queen of Scots.

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Θα είναι υποψήφια: The Favourite, Roma, Vice.

Ακολουθούν κατά πόδας: A Quiet Place, Eighth Grade, First Reformed, Green Book.

Για το The Favourite του Λάνθιμου, η εκτίμηση είναι πως θα μπει άνετα στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Θα είναι υποψήφια: BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk.

Μπορεί να είναι υποψήφια: The Ballad of Buster Scruggs, Black Panther, Can You Ever Forgive Me?, The Death of Stalin, First Man, Leave No Trace, A Star Is Born.

Καλύτερο ξενόγλωσσο φιλμ

Σίγουρα θα είναι υποψήφια: Cold War, Roma, Shoplifters.

Έχουν πιθανότητες: Ayka, Birds of Passage, Burning, Capernaum, The Guilty, Never Look Away.

