Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 8 Ιανουρίου

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΟΣΙΟΥ (τ. Δ/σεως Υγείας Ν. Αχαΐας) – ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τρίτη 8/1/2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας Καλαβρύτων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΠΡΑΞΙΘΕΑ (ΤΟΥΛΑ)
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ - ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ,ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]