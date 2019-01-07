Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 8 Ιανουρίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 8 Ιανουρίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΟΣΙΟΥ (τ. Δ/σεως Υγείας Ν. Αχαΐας) – ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Τρίτη 8/1/2019 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας Καλαβρύτων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ: ΠΡΑΞΙΘΕΑ (ΤΟΥΛΑ)
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ - ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-1-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΗΡΑΚΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΚΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΡΗΓΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ,ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΕΜΜΑΝ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/01/2019 16:25

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/513539?skip_cache=yes

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