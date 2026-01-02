Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 3, την Κυριακή 4 και την Τετάρτη 7-1-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 25 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΛΚΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 71 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΓΛΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΜΕΜΑ ΜΠΑΡΔΑΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χηρα ΙΩΑΝ. ΜΠΑΚΡΟΖΗ, ΜΑΡΙΑ χηρα ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ χηρα ΓΕΩΡΓ. ΝΤΟΥΚΑ, ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ---------------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 3-1-2026 & ώρα 9 π. μ. στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Συχαινών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΠΕΤΣΑ ΕΤΩΝ 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ ΠΕΤΣΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΣΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΡΟΔΑΤΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 3-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΑΪΔΩΣ (χήρας) ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΧΟΥ - ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΠΑΧΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, 3ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΙΡΗΝΗΣ (χήρας) ΑΝΔΡ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΕΤΩΝ 97 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΑΛΤΑΝΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ & ΚΟΡΙΝΑ, ΕΙΡΗΝΗ & ΝΕΣΤΟΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ: ΜΕΛΙΝΑ, ΝΕΦΕΛΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ χήρας ΔΗΜΟΣΘ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΤΩΝ 86 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΙΟΥΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ (χήρα ΙΩΑΝΝ.) ΜΙΚΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑ (χήρα ΑΝΑΣΤ.) ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ (χήρα ΔΗΜ.) ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ (χήρας) ΓΕΡ. APABANTINOY Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΕΝΙΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4-1-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΝΔΡΕΑ ΑΘ. ΜΠΟΥΖΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΕΤΩΝ 59 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΩ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΖΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Γκραίκα (Δ. Αιγιαλείας), 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΞΗΡΟΥ Προσκαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά της: Ιωάννης & Ελένη Ξηρού, Κωνσταντίνα & Αλέξιος Κοκορόπουλος Τα εγγόνια της: Μαρία, Ανδριάνα & Θεόδωρος Το δισέγγονο Οι εξάδελφοι Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501, Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444, ΚΙΝ.: 6932 885964. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4/1/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 72 Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά του: Σωτήριος & Σπυριδούλα Κατσιγιάννη, Αναστάσιος Κατσιγιάννης, Αντώνιος & Ασπασία Κατσιγιάννη Τα εγγόνια του: Έλενα, Γιώργος, Παναγιώτα, αβάπτιστο, αβάπτιστο Τα αδέλφια του Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501, Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444, ΚΙΝ.: 6932 885964. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ (ΧΗΡΑΣ) ΔΗΜ. ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΕΤΩΝ 95 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΩΜΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΕΞΙΑ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΞΕΝΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871 -------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΝΤΗ ΕΤΩΝ 85 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΝΤΗ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871 ----------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 24 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΙΝΙΑ Ο ΠΑΤΡΙΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΑΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΑΛΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΑΛΗ ΟΙ ΠΑΠΠΟΙ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΡΙΝΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871 ----------------------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Κάλφα Τριταίας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα,παππού,αδελφού & θείου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΕΤΩΝ:80 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Νικόλαος & Αικατερίνη Καλυβιώτη, Αθανασία & Παναγιώτης Στεφανόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Κυριακή,Βασιλική, Ιωάννα,Αθανάσιος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:26240619 ----------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΕΤΩΝ:66 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Όλγα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δημήτριος & Αμαλία Καρβουνιάρη, Νικόλαος & Κλεοπάτρα Καρβουνιάρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Βασίλειος,Όλγα, Βασίλειος, Ηλίας ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανασία & Χρήστος Διονυσόπουλος, Βασιλική Καρβουνιάρη ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:26240619 ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΞΙΜΙΝΑ,ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ, ΟΛΓΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑΓΚΛΗ ΕΤΩΝ 33 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΝΙΚΟΣ & ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΙΑΓΚΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΚΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΟΝΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΔΗΜΑΡΑ ΕΤΩΝ 41 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΦΩΤ. ΔΗΜΑΡΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΑΡΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΟΒΡΥΑΣ) 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΔΗΜ. ΦΛΑΜΙΑΤΟY ΕΤΩΝ 98 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΡ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΑΡΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟ (ΕΤΩΝ 63)

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΡΑΣ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΚΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΧΑΡΙΣ ΠΡΑΡΑ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ---------------------------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΤΩΝ 65) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ:ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ -------------------------------------------