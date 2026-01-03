Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΕΥΘΥΜ. ΓΕΝΝΑΤΟ

ΕΤΩΝ 77

 ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΝΘΗ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΝΝΑΤΟΥ,

ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑ,

ΠΑΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΑΤΟΥ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΝΗ,

ΜΑΡΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

 Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 77


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 & ΩΡΑ 1 Μ.Μ. 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ) ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΝΙΚΟΛΑΟ  ΑΝΔΡ. ΚΑΝΑΓΙΑ
 
ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Κυριακή  4-1-2026  & ώρα  1 μ. μ.  από  τον

 Ιερό  Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς  Πατρών.    

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ :ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΓΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΓΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΗΡΟΣ (εν Αυστραλία)

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-----------------

ΚΗΔΕΙA

 Την αγαπημένη μας 

μητέρα, & γιαγιά

 ΧΡΥΣΑΦΟ ΧΗΡ.  ΑΝΔΡ.

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:89

 Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα  2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Διάσελο Τριταίας .

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος

Αγγελική & Θεόδωρος Μουσχής

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---------------------

ΚΗΔΕΙA

 Την αγαπημένη μας 

μητέρα, & γιαγιά

 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡ.  ΑΝΤ. ΜΠΙΤΡΑ

  ΕΤΩΝ:86

 Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα  2.00μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας .

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα & Βασίλειος Κυριακόπουλος

Ειρήνη & Χαράλαμπος Σαββίνος

Κωνσταντίνα χηρ. Νικ. Μπίτρα

Γεωργία & Σπύρος Λουκόπουλος

Βασίλειος & Γεωργία Μπίτρα

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΣΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ
(ΕΤΩΝ 82)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης
Τζούλια Προβή
Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ  ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ.-Fax: 2610 316106
Κιν.: 6972 119124
e-mail: [email protected]

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ  87

Κηδεύουμε την Δευτέρα  5 -1-2026  & ώρα    12.30 μ. μ.  από τον

 Ιερό Ναό   Αγίου Νικολάου Πατρών.

 Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }
ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ 
ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ) 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141 
Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382

--------------

 ΚΗΔΕΙΑ

Τον     πολυαγαπημένο  μας

 ΓΕΩΡΓΙΟ   ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ

 ΕΤΩΝ   79

 Κηδεύουμε την Δευτέρα  5-1-26 & ώρα 3 μ.  μ. από τον Ιερό Ναό    Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

 ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------

Info