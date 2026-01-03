Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας .

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ.

Την αγαπημένη μας

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Διάσελο Τριταίας .

Την αγαπημένη μας

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΗΡΟΣ (εν Αυστραλία)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

Κηδεύουμε την Κυριακή 4-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον

Τον πολυαγαπημένο μας

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑ,

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΝΝΑΤΟΥ,

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,

από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης

Τζούλια Προβή

Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Δευτέρα 5 -1-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

-----------