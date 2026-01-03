Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΕΥΘΥΜ. ΓΕΝΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΞΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΝΝΑΤΟΥ,
ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΟΝΑΧΗ ΜΑΚΑΡΙΑ,
ΠΑΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΑΤΟΥ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΝΗ,
ΜΑΡΙΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4/1/2026 & ΩΡΑ 1 Μ.Μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ) ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΝΑΓΙΑ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Κυριακή 4-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αργυράς Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ :ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΓΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΓΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΑΓΙΑ (εν Αυστραλία), ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΝΗΡΟΣ (εν Αυστραλία)
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας
μητέρα, & γιαγιά
ΧΡΥΣΑΦΟ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:89
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Διάσελο Τριταίας .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος
Αγγελική & Θεόδωρος Μουσχής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας
μητέρα, & γιαγιά
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΜΠΙΤΡΑ
ΕΤΩΝ:86
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 4-1-2026 και ώρα 2.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στο Καρπέτα Τριταίας .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα & Βασίλειος Κυριακόπουλος
Ειρήνη & Χαράλαμπος Σαββίνος
Κωνσταντίνα χηρ. Νικ. Μπίτρα
Γεωργία & Σπύρος Λουκόπουλος
Βασίλειος & Γεωργία Μπίτρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΣΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΠΡΟΒΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 5/1/2026 και ώρα 11 π.μ.,
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Προαστείου) Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Άννα & Νικόλαος Κατωπόδης
Τζούλια Προβή
Μαρία & Πασχάλης Παπαγιαννίδης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολωμού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ.-Fax: 2610 316106
Κιν.: 6972 119124
e-mail: [email protected]
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (χήρα) ΗΛ. ΜΑΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Δευτέρα 5 -1-2026 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΑΠΗ ΜΑΡΑΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΒΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΗΛΙΑΝΑ, ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΓΓΕΛΗ }
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 / 1 / 2026 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ ( Α’ ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον στάδιο ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ )
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθ: 2610 430 141
Κιν. : 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΠΥΡ. ΤΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Δευτέρα 5-1-26 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΛΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------
