Κηδείες που θα γίνουν την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

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Κηδείες που θα γίνουν την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΛΕΝΔΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΣΥΜ. ΧΑΖΑΠΗ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ,ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/12/2018 23:38

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/512689?skip_cache=yes

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