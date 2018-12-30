Κηδείες που θα γίνουν την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΛΕΝΔΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΚΑΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΣΥΜ. ΧΑΖΑΠΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΟΥΛΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ,ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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